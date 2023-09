Meglepő véleménye van a magyar pártoknak az eutanáziáról

Az ismert ügyvéd és jogász, Karsai Dániel szomorú esete újabb égető kérdést hozott a felszínre. Ezen apropóból a Blikk megkérdezte a parlamenti pártokat, mit gondolnak arról, be kell-e vezetni Magyarországon az eutanáziát. Érdekes válaszok érkeztek.

Az utóbbi napok drámai eseményei ismét a felszínre hoztak egy kényes témát, hogy be kell-e vezetni Magyarországon a „kegyes halálnak” is nevezett eutanáziát. Szerdán megrázó bejelentést tett Facebook-posztjában az ismert ügyvéd és alkotmányjogász, Karsai Dániel, aki közölte követőivel, hogy tavaly augusztusban ALS-t diagnosztizáltak nála. Ez az a súlyos betegség, amelyben Stephen Hawking világhírű fizikus is szenvedett.

Karsai az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, hogy az értelmetlen szenvedés helyett méltósággal tudja befejezni az életét. Az ismert alkotmányjogász, aki számtalan strasbourgi ügyben képviselte ügyfeleit, nem ért egyet az úgynevezett aktív eutanázia (a halálba segítés) magyarországi tilalmával.

Két hónap múlva eldől, változott-e a strasbourgi bírák véleménye, hiszen 2002-ben – szintén sürgősségi eljárás keretében – egyhangúlag kimondták egy gyógyíthatatlan, izomsorvadásban szenvedő, magatehetetlen brit asszony ügyében, hogy férje nem segítheti hozzá a kegyes halálhoz.

Európa több országában ma már engedélyezett az eutanázia, a magyar jogszabályok alapján azonban, ha valaki itthonról segítene Karsainak részt venni ebben, az bűncselekményt követne el. A Blikk szerette volna megismerni a parlamenti pártok álláspontját, annál is inkább, mert ha a strasbourgi döntés erre lehetőséget adna, a magyar törvényhozásnak kellene a végső szót kimondania az itthoni engedélyezésről.

Mit gondolnak a pártok?

A lap elsőként a kormánypártot kereste fel, a Fidesz azonban közölte, hogy a frakció napirendjén nem szerepel a meglévő szabályozás változtatása.

Sajnálattal látom a kormánypárt, remélhetőleg csak egyelőre elzárkózó álláspontját. Bízom benne, a most megindult társadalmi párbeszéd eredményeképpen finomít a véleményén

– reagált az alkotmányjogász.

A Momentum, az LMP és a Jobbik hasonlóképpen gondolkozik a kérdésről. Előbbi szerint „az eutanázia kérdését mély és átfogó szakmai, majd társadalmi vitára kell bocsátani, ennek kell lennie az első lépésnek”.

Az LMP úgy látja, Karsai nagyon fontos problémára hívta fel a figyelmet, amivel pártjuk mélyen együtt érez, a kérdést pedig mihamarabb társadalmi vitára kell bocsátani. A Jobbik szerint „minden ilyen jellegű kérdésben elsőként érdemes szakmai és tudományos vitákat lefolytatni, majd ezután lenne fontos egy szélesebb körű társadalmi vitára bocsátani a kérdést. A pártokra legfeljebb ezt követően lehet szükség”.

A Mi Hazánk fontosnak tartja, hogy az öngyilkosság ellenkezik a keresztény alapelvekkel, ezért szerintük maximálisan törekedni kell a gyógyításra és a fájdalomcsillapításra, de rendkívüli esetekben a legszigorúbb orvosi és jogi kontroll mellett elképzelhetőnek tartják az eutanázia engedélyezését.

A Párbeszéd – Zöldek szerint az életvégi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma alapvető emberi jogokat sért. Az eutanázia bevezetésének lehetőségét a párt a fentiek fényében mérlegelné, természetesen alapos szakmai és társadalmi vitát követően.