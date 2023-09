Elemző: Ha nem szavazzuk meg a svéd NATO-csatlakozást, jöhetnek az amerikai szankciók Magyarország ellen

„A jegybanknak beletört a bicskája az infláció elleni küzdelembe” – mondta a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában, hozzátéve, hogy ez nem a jegybank hibája, mert az infláció már nem csak egy kis ágacska, amit le lehet bicskával nyesni. Fává nőtt, ahhoz pedig fejsze kell, ami csak a magyar kormánynak van.

– vélekedett Orbán Viktor, aki szerint a kormány sikerrel járt. Nagy Attila Tibor politikai elemző a miniszterelnök nyilatkozatáról azt mondta az ATV-nek, hogy Orbán továbbra is Matolcsy nyakába akarja varrni a felelősséget, de nem akarja tovább feszíteni húrt.

A kormány és a jegybank között kirobbant vita hetek óta tart, de a politikai elemző úgy látja, a miniszterelnök most rálépett a fékre. Úgy véli, Orbán Viktor belátta, hogy nem élezheti tovább a kormány és az MNB közötti konfliktust.

Hétfőn Orbán Viktor még meglehetősen negatívan, kicsit lesajnálóan nyilatkozott a Magyar Nemzeti Bankról, de belátta, hogy ezt enyhíteni kell már csak azért is, hiszen Matolcsy György mandátuma, tetszik, nem tetszik, 2025-ig tart, addig le kell nyelnie a keserű békát a kormánynak, és együtt kell valahogy Matolcsyval működnie

– mondta az elemző.

„Az a célunk, hogy ez az év, 2023 legyen az infláció letörésének az éve. Sikerülni fog. Egy számjegyű, 10 százalék alatti inflációnk lesz az év végéig” – mondta a miniszterelnök. Dávid Ferenc, a Demokratikus Koalíció gazdasági árnyékminisztere nem érti a miniszterelnök optimizmusát, úgy látja, hogy „egy helyben topog a gazdaság”.

Gazdasági növekedés nem lesz, ez egészen biztos most már. Az infláció év végére várhatóan 17,9 százalék lesz, ezt a Magyar Nemzeti Bank mondja, és a reálkeresetek csökkennek ebben az évben. Hogy ebből a rossz alaphelyzetből miféle optimizmus vezérli a miniszterelnököt, hogy jövőre egy kirobbanó gazdaságfejlesztés lesz, azt tőle kell megkérdezni

– tette hozzá a politikus.

A K&H Bank vezető elemzője szerint a kormányzati vezetők és az MNB-elnök között kirobbant vita nem tesz jót a forintárfolyamnak, mindemellett kockázatot rejthet az is, hogy Magyarország blokkolja a svéd NATO-csatlakozást. Németh Dávid úgy fogalmazott:

A másik probléma a kormány esetén, hogy továbbra is vannak elszámolási vitáink az Európai Unióval, ez sem segíti a forint megítélését, illetve ha a svéd NATO-csatlakozást nézzük, az is inkább egy politikai kockázatnak fogható fel, és leginkább azért, mert ha emiatt Magyarország megítélése romlik, akkor az Egyesült Államok valamilyen szankciót is kilátásba helyezhet Magyarországgal szemben.