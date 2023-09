Pesty László előállt az első korrupciógyanús üggyel

Az ősfideszes filmes, producer, marketinges, újságíró Pesty László még a tusványosi szabadegyetemen beszélt a „Lölő-jelenségről”, ami megfogalmazása szerint azt jelenti: „a kirakatban lopnak, csalnak, zsarolnak”, ami árt a magyar konzervativizmusnak.

Később Szíjj László üzletember neve is felvetődött Mészáros Lőrincé mellett. Arról is beszélt, hogy ne használja a baloldal a „NER-lovag” kifejezést, mert azok nem lovagok szerinte, hanem „orkok”. Szerinte „a NER régen 2,5 millió embert jelentett, ma már csak egy tucat orkot”. Végül G. Fodor Gábor és Orbán Balázs is kritikát fogalmazott meg Pestyvel szemben, szerintük ez az egész csak színjáték.

Szíjj László az Indexnek adott interjújában azt mondta az őt ért vádakra:

Rágalmakra és vádaskodásra nem szeretnék reagálni, a korábban elmondottak a tények. Ezzel kapcsolatban most nem szeretnék további részletet megosztani a nyilvánossággal.

Pesty László az elmúlt időszakban több esetben is nyilatkozott a témában, olyan ígéreteket téve, hogy olasz mintára létrehozza a Budapesti Tiszta Kezek kezdeményezést, aminek részeként több korrupciógyanús esetet is megoszt a nagy nyilvánossággal.

Pesty László pénteken pedig a LinkedIn-oldalán közölt egy levelet, amit a Tiszta Kezek oldala kapott. A levél tartalmát nem tudta ellenőrizni, ám ennek ellenére azt közzétette. Ez a levél pedig a Hírös-Vital Zrt. megvásárlásáról szól.

Korábban az Index is írt róla, hogy a NAV Bűnügyi Igazgatóságának munkatársai megjelentek kedden Kerekegyházán egy élelmiszeripari cégcsoport telephelyén, ahol iratokat szedtek össze, számítógépeket gyűjtöttek be, IT-mentéseket végeztek, benéztek a raktárakba, irodákba. Emellett őrizetbe vették a cégcsoport tulajdonosát, B. E.-t.

A cégcsoport ügyeiről a 24.hu korábban többször is írt, információik szerint a Gladiolus Kft. hatástalan kézfertőtlenítőket terített, és még a koronavírus-járvány európai terjedésének kezdetén is szállítottak ki belőle. Miután a lap megszellőztette az ügyet, a megyei tiszti főorvos kivonatta a forgalomból a szert, mivel álláspontja szerint a használata járványügyi kockázattal jár.

Egy másik súlyos ügy volt, hogy veszélyes baktériumot tartalmazott a cégcsoport másik tagja, a Hírös-Vitál Zrt. által gyártott Hírös ásványvíz. Ebből a Gladiolus szállított be az Országos Vérellátó Szolgálathoz is, még a járvány alatt is, több ezer palackkal. A megyei kormányhivatal ezután betiltotta a palackozást, és kivonta a forgalomból a szénsavmentes ásványvizet.

A jelenlegi vádirat szerint B. E. a felelős azért, hogy a 7 milliárd forint költségvetési támogatást elnyelő beruházás, amelyben egy 32 futballpályányi területen fekvő, 16 épületből álló élelmiszer-feldolgozót kellett volna működőképes állapotra felépíteni, meghiúsult. A feldolgozóprojektbe a Piarista Rend Magyar Tartománya is betársult vagyonával.

B. E. ezekkel kapcsolatban elmeséli, hogy három évet letartóztatásban töltött, ám „az Úristen minden tekintetben megóvta”, ezért augusztusban szabadulhatott.

A munkamódszerük a következő: a kiválasztott gazdasági erőteret NAV- és mindenféle egyéb hatósági vizsgálatokkal legyengítették, majd a lejáratott és legyengített erőtér tulajdonosát, ügyvezetőjét börtönbe tették, lehetőleg minél több társával együtt, maga a gyanúsítás egy kitalált, kreált, fiktív költségvetési csalás gyanúja, ugyanis korunk kulákjai a költségvetési csalók, majd a megfélemlített erőtér embereit a börtön általi kényszervallatással, különböző ügyészi egyezségek révén rávették a legbensőbb információk átadására, és így megtalálták azon »huncutságokat«, amelyek valós bűncselekmények, és ezen valós bűncselekmények révén vádat emelve, utólagosan legalizálásra kerül az egész eljárás, a vagyonelvétel pedig a törvényesség látszatát kapja, mert menet közben vagy kicsi pénzért tulajdonosváltás történik, vagy a felszámolás útján kerül új tulajdonosához a cég vagy cégcsoport. És ebben az esetben a gyanúsítás és a vádemelés közös halmazzal gyakorlatilag nem bír, mivel megtalálják a tőkeszegény magyar vállalkozók füle mögött minden esetben azt a több-kevesebb vajat, amely valós bűncselekményként, már a bíróságokon is pönalizálhatóvá válik

– fogalmazott a levélíró.