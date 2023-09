A gyermekorvosok szerint jobban kellene bízni az iskolának a szülőben

„Az esetek 90 százalékában 2-3 nap alatt gyógyuló, csupán tüneti kezelést igénylő megbetegedések miatt hiányoznak a gyerekek az iskolából, most gyakori a meghűlésből eredő nátha, illetve a gyomorrontás” – mondta a gyermekorvos. Azzal, hogy szinte még mindig tart a nyár, a parlagfűszezon is kitolódott, az esztergomi rendelőt is sokan keresik fel allergiás eredetű orrfolyásos, tüsszögéses tünetekkel. A doktor elmondása szerint az ilyenkor szokásos módon érezhetően megnőtt a forgalmuk a tanévkezdéssel, a felső légúti betegségek szezonja a napsütéses órák csökkenésével, az őszi csapadékos időjárás beköszöntével indul be igazán.

Most vírusok terjednek

Mint fogalmazott, most a vírusfertőzések a jellemzőbbek, a nátha mellett érezhetően jobban terjed a gyermekek között is az új Covid-variáns. A gyermekorvos leszögezte: a tesztjeik ennek kimutatására is alkalmasak, ugyanakkor nincs ok az aggodalomra, a náthánál alig okoz komolyabb panaszokat a most terjedő koronavírus. Bár három napig jellemző a gyengeség, levertség a gyerekeknél, magas lázat csak esetenként okoz, igazolt koronavírussal öt napra kiírja a gyereket az iskolából a családorvos. A szakember szerint a három oltással rendelkezők érezhetik magukat nagyobb biztonságban, veszélyeztetetteknek, időseknek, krónikus betegeknek, kismamáknak még mindig javasolja az oltást.

Pár napos betegségek jellemzőbbek

„Egyelőre ritkán van szükség antibiotikum felírására, ami többnapos magas lázas állapot, mandula-, garat-, gége-, tüdőérintettségű bakteriális felülfertőzés miatt lehet indokolt” – emelte ki Bense Tamás. A családorvos hozzátette: a szülők maguktól elhozzák vizsgálatra a gyereket, ha pár nap alatt nincs javulás az állapotukban. Az ilyen esetekben egyhetes otthon maradást szoktak javasolni.

„A tünetek elmúltával újra közösségbe lehet menni, a szülő jobban el tudja dönteni, hogy mikor térhet vissza a gyerek az iskolába, hisz egész nap vele van. Gyakran előfordul, hogy a reggeli rendelési idő alatt nem mutatkoznak panaszok, estére mégis felszökik a gyermek láza” – fejtette ki a doktor. Az orvosok szeretnék, ha továbbra is lenne joga a szülőnek igazolni pár napos iskolai hiányzást, ne kelljen emiatt a rendelőt felkeresni.

Sokkal nagyobb bizalommal kellene lenni a szülő iránt, a tüneti kezelést igénylő, néhány napos megbetegedések esetén különösen, egy gyereknél ugyanis akár fél év alatt 3-4 ilyen előfordulhat

– húzta alá. Az enyhe gyomorrontás diétával, pihenéssel, bőséges folyadékpótlással pár nap alatt elmúlik, csakúgy, mint a levertséggel járó, köhögés- és lázmentes meghűlés – részletezte a gyermekgyógyász.

Jóval többen vannak a rendelőkben

Csak a gyógyultsági igazolás miatt naponta legalább 8-10 gyerekkel több jelenik meg a rendelőben, mint korábban. Azzal pedig, hogy az egyszerűbb orvosi kezelést nem feltétlenül igénylő tünetekkel is felkeresik őket, naponta az ilyenkor átlagos 38 beteg helyett 63-at kell ellátniuk. A gyermekorvos abban is biztos, hogy a szülők számára is terhes ez az új igazolásmizéria. A tanévkezdéssel a járványos gyermekbetegségek szezonja is megkezdődött, az óvodásoknál, kisiskolásoknál az orrfolyásnak, tüsszögésnek a pandémia alatt nőtt meg a jelentősége.

Sok szülő a munkája miatt nem tehette meg, hogy otthon tartsa gyermekét, gyakori probléma volt, hogy náthás tünetekkel vitték óvodába, iskolába a kicsiket. A pedagógusok pedig a rossz állapotban lévő gyereket hazavitették. A gyógyultságról kért igazolás kiállításával járó pluszadminisztrációt a háziorvosok túlterheltség miatt utasították el korábban, ezen a helyzeten változtatott a szeptember 1-jétől hatályba lépett jogszabály.

A szakorvos arra is kitért, hogy egy esetleges felmérő miatt az egészségügyileg indokolatlan hiányzás a rendeletet követően is kijátszható, de ez korábban is csak elvétve fordult elő. Bense Tamás ugyanakkor biztos abban, hogy ha ez a szülő felelőssége maradna, ha továbbra is megbíznának döntésükben, akkor még kevésbé tennék meg, hogy az egészséges gyereket otthon tartanák, a beteget pedig iskolába vinnék.

(Borítókép: Maskot / Getty Images Hungary)