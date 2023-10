Felháborodtak a kisnyugdíjasok a kormány nyugdíjkorrekcióján

Aránytalannak bizonyulhat a 3,1 százalékos nyugdíjemelés, és úgy vélik, az infláció miatt több pénz járna nekik. A kisnyugdíjasok között vannak, akiknek mindössze 1240 forinttal emelkedik a havi bevételük összege, míg a tehetősebb nyugdíjasoknak több tízezer forinttal is több lehet.

Az Orbán-kormány inflációkövető nyugdíjrendszert vezetett be, hogy a pénzromlás mértékével arányosan kompenzálhassák a nyugdíjasokat. Szerdán ennek megfelelően a kormány be is jelentette:

3,1 százalékos nyugdíjkorrekciót biztosít novembertől.

Az ATV riportja szerint nem volt felhőtlen az örömük a nyugdíjasoknak. Sokan elégedetlenek voltak az emelés mértékével, és „viccnek” nevezték a döntést. Tolnai István nyugdíjas azt taglalta, hogy „ezzel a háromezer forinttal semmire nem tud menni a mindennapokban, amikor egy reklámszatyornyi bevásárlás már tízezer forintba kerül”.

Ma Magyarországon több mint hetvenezren kapnak 60 ezer forintnál is kevesebb havi nyugdíjat, illetve közel negyvenezren kapnak havonta több mint félmilliót.

A korrekciót a többség igazságtalannak tartja, azzal az indokkal, hogy „a kisnyugdíjasoknak több járna, mint azoknak, akik alapból is félmilliót kapnak”.

Én nagyon felháborodtam, mert megint a kisnyugdíjas az, aki keveset kap, nem mondom meg, mennyi a nyugdíjam, de 4000 forint emelést kaptam, így máris kiszámolható, és nem mindegy, akinek van fél- vagy egymillió nyugdíja, az mennyivel többet kap, és ugyanannyiért van minden a kisnyugdíjasnak, mint a gazdag nyugdíjasnak. Legalább egy felső határt kellene húzni, hogy meddig adható nyugdíjemelés

– fogalmazott Fülöp Józsefné, egy másik megkérdezett nyugdíjas.

A január több reménnyel kecsegtet, ugyanis ekkorra is ígért emelést a kormány, ez esetben már 6 százalékot emlegettek.

„Az idősek számíthatnak ránk!”

Orbán Viktor miniszterelnök azonban Facebook-oldalán közzétett posztjában azt üzeni, a kormányra számíthatnak a nyugdíjasok.

Közel félhavi nyugdíj-kiegészítést fizetünk a nyugdíjasoknak

– olvasható a posztban.