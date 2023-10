Két Nobel-díjasa miatt a Szegedi Tudományegyetem beelőzheti az ELTE-t

„Van olyan rangsor, melynél számít, ott jelentősen előbbre ugorhat az Szegedi Tudományegyetem (SZTE)” – nyilatkozta az Indexnek Sziklai Péter. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) tudományos rektorhelyettese szerint mindez attól is függ, hogy a díjazottat az SZTE professzoraként, vagy pedig volt diákjaként értékelik-e. „Az előbbi többet ér” – tette hozzá Sziklai Péter.

Az ELTE rektorhelyettese, aki átlátja és ismeri azokat a folyamatokat, amelyek alakítják a világ egyetemeinek ranglistáit. elmondta:

Arra a kérdésre, hogy a szegedi SZTE beelőzheti-e a budapesti ELTE-t, a rektorhelyettes röviden visszakérdezett: milyen értelemben? „Mi az SZTE-re nem mint vetélytársra gondolunk, hanem mint kollégák, barátok közösségére, örülünk a sikereiknek. Van rá esély, hogy a számos rangsor némelyikében ettől elénk kerül Szeged, de ezzel semmi baj nincs. Persze ennek lehet »reklámértéke«, de ettől közvetlenül nem változik meg az egyes egyetemeken folyó kutatás értéke, ez inkább egy utólagos (megérdemelt!) elismerés” – fejtette ki Sziklai Péter, aki szerint a tudomány számos kiváló képviselője nevelkedett Szegeden.

Szeged mindig is vonzó volt. Biológiából ráadásul ezt erősítette az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont is. Egyébként Karikó Katalin az ELTE tiszteletbeli doktora és professzora is, több nagyszerű előadást tartott nálunk, melyeket hatalmas érdeklődés és lelkesedés fogadott, úgyhogy kicsit mi is a »sajátunknak« érezzük