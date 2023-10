Rabosították a Mi Hazánk egyik vezetőjét

Rabosították Vékony Csongort, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti elnökét, amiért a július 13-ai sajtótájékoztatója végén nemzeti színűre festette át az eredetileg az LMBTQ-mozgalom szivárványára mázolt ferencvárosi padot.

A párt fővárosi elnökétől ujjlenyomatot vett és fényképet is készített róla a rendőrség – közölte a szélsőjobboldali formáció.

Felháborítónak tartjuk, hogy az Amnesty International, egy londoni székhellyel rendelkező szélsőliberális civil szervezet olyan mértékben kíván beleszólni a magyar belügyekbe, hogy feljelentést tesz egy országgyűlési párt budapesti vezetője ellen

– írja a Mi Hazánk. A szélsőjobboldali párt egyik vezetője ugyan átfestette a padot, de most úgy vélik, hogy egy lényegtelen üggyel foglalkoznak a hatóságok. Megdöbbentőnek tartják, hogy bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt történő kihallgatás és rabosítás jár a szabad véleménynyilvánításért. A vád ellen panasszal éltek.

A pad kálváriája

Az ország leghíresebb padjának történetét itt, az Indexen is próbáltuk nyomon követni az elmúlt hónapokban. Arról is beszámoltunk, hogy múlt vasárnap ismét padfestő akcióra került sor Ferencvárosban: most épp zöld színűre festették át a Tompa utcai padot.

A pad története a következőképp alakult: