Wintermantel Zsolt szerint bűn prémiumot adni a budapesti BKK- és BKV-vezetőknek, de ő is megszavazta

Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője is megszólalt a közel 65 millió forintos, BKV-s és BKK-s vezetőket megillető prémium ügyében. Szerinte ezzel nagy bűnt követett el a főpolgármester, miközben most Karácsony Gergely bebizonyította, hogy korábban Wintermantel is megszavazta a határozatot, ami alapján megkaphatják a vezetők a prémiumot.