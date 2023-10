Indul a kormány új napelemes pályázata

Útnak indul a Napenergia Plusz Program. A kormány olyan modern háztartási erőművek létesítéséről döntött, ami nemcsak a napelemek telepítését, hanem az energiatárolást is magában foglalja – jelentette be Koncz Zsófia, aki szerint a kormány olyan pályázatot írt ki, amely támogatja a családok által megtermelt zöldenergia felhasználását és tárolását.

A 75 milliárd forintos keretösszegű pályázatban a családok vissza nem térítendő támogatást kapnak, ami a költségeik hatvanöt százalékát fedezi

– mondta az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

Ahogyan arról már beszámoltunk, januártól a kormány az ország jelentős részén feloldja a háztartási méretű kiserőművek átmeneti betáplálási korlátozását, illetve megérkezik az új bruttó elszámolási szabályozás is. A miniszter közölte: nettó 5 forint körüli átvételi árakra számíthatnak a napelemesek. A részletszabályok a friss Magyar Közlönyben jelentek meg, a rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök jegyzi.

Januártól jön az új elszámolás

„Jelenleg több mint 5200 megawattóra napenergia-kapacitás épült ki Magyarországon. Amikor ezek termelnek, akkor olyan sok naperőművünk van, hogy már tárolnunk kellene az energiát” – mondta Lantos Csaba, majd hozzátette, a tárolási lehetőségek fejlesztésére azért is szükség van, mert amikor Magyarországon süt a nap, akkor a szomszédos országokban is, így ott is termelnek a helyi napelemerőművek.

A már most is 5,2 gigawattos kapacitás 2030-ra 10-12 gigawattra nőhet. „Napenergia-támogatók vagyunk” – jelentette ki az energiaügyi miniszter. A kormányzat szerint előnyös, hogy az így megtermelt energia itt marad. Felidézte, tavaly október 31-től a háztartási kiserőműveknél bevezették a betáplálási stopot, majd kiemelte:

EZT A TILALMAT JANUÁR 1-TŐL KIVEZETIK, ÍGY ÚJRA LEHET TELEPÍTENI HÁZTARTÁSI ERŐMŰVEKET.

Ez csak az ország 93 százalékára lesz igaz, mert egyelőre az ország 7 százalékán a hálózatfejlesztések még nem tartanak ott, hogy elviseljék a növekvő betáplálást. Tehát a feloldás a fogyasztók 84 százalékát érinti majd. „Úgy döntöttünk, az éves szaldóelszámolást fenntartjuk tíz évig a telepítés kezdetétől számítva” – jelentette be.

Új fejlemény, hogy az életbe lépő új bruttó elszámolásban a megtermelt áram átvételi árát a lakossági felhasználók kedvezményes A1 árszabásához köti a szabályozás. A szerződött hálózatelosztási szolgáltatók így kismértékben eltérő, de egyaránt nettó 5 forint körüli energiadíjat fizetnek 1 kilowattórányi áramért – ahogy azt az Index már megírta, fontos kiemelni:

A NAPELEMES CSALÁDOK A KERESLET FÜGGVÉNYÉBEN AKÁR KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL IS LESZERZŐDHETNEK AZ ÁRAM ÁTADÁSÁRA, JOBB MEGTÉRÜLÉSRE IS LEHETŐSÉGÜK VAN, ÉS AZ ÁTLAGFOGYASZTÁSIG REZSICSÖKKENTETT ÁRON JUTNAK AZ ÁRAMHOZ.

Fontos bejelentés, hogy a hatályos rendelkezések szerint a hálózatba táplált villamos energia után nem számolnak fel rendszerhasználati díjat a napelemes termelőknek. „Azt szeretnénk ösztönözni, hogy önellátásra rendezkedjenek be a háztartások, de ne erőműveket építsenek” – fogalmazott Lantos Csaba energiaügyi miniszter, aki szerint így az önellátók nagyon kedvező rendszerben lesznek.

A napelemes termelőknek nem kell rendszerhasználati díjat fizetniük a hálózatba táplált villamos energia után. A miniszter egy 75 milliárd forintos támogatási pályázatot is bejelentett, amely a háztartási tárolói kapacitások kiépítését segítheti. Lantos Csaba közölte, hogy a támogatási intenzitás maximum 65 százalék lesz. Két korlátot határoztak meg: maximum 4 kWp háztartási napelemek mellé legfeljebb egy 8 kilowattórás tárolóegységet lehet telepíteni.