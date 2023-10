Jobbnál jobb események közül választhatunk a hétvégén

Jobbnál jobb események várnak ránk október elején a fővárosban. Október 7-én és 8-án olyan visszatérő programok is lesznek, mint például a kávé napja vagy a Magyar Jazz Napja, de különböző koncertek, vásárok és gasztroprogramok közül is választhatunk.

A We Love Budapest hétvégi kínálata között szerepel többek között szőnyegvásár, de megismerkedhetünk a kocsmagasztronómiával, és a tetoválók ünnepére is benézhetünk.

Október 7., szombat

Nagy szőnyegvásár a Fabrikában: Október 7-én nagy szőnyegvásáron vehetünk részt a Fabrikában, ahol a sok újdonság és kedvezmény mellett pezsgő is lesz. Az eseményre ellátogat Lovrity Anna Katalin, a Rugs by Annakatalin alapítója, aki még soha nem látott, egyedi, kézzel készített, síkszövött gyapjúszőnyegekkel kápráztat el minket. Révész Eszter textilművész, a Dreaming Threads alapítója, puha és izgalmas lakástextilekkel, nagy méretű gyapjúszőnyegekkel és egyedi párnákkal készül, és bemutatkozik Balogh Erika bútorfestő is, aki a stúdió galériáján vár bennünket.

2 Years of Rakéta – Flashday: 2 éve vették be a Rakéta Stúdiót a tetoválók, és ezt megünnepelvén október 7-én egy tetkós Flashdayt szerveznek, ahol majdnem mindenki fog tetoválni, de új mintákkal mindenesetre az összes tag készül majd. A permanens testfestés mellett lesz merch meg étel-ital, zenebona, tombola.

Főzdekocsmák Éjszakája: A Főzdekocsmák Éjszakája egy este, amikor minden a taproomokról, azaz a sörfőzdék mellett működő vendéglátóhelyekről, a frissen csapolt sör élményéről és a kocsmagasztronómiáról szól. Október 7-én ebben lehet részünk az ország különböző pontjain. Budapesten és környékén az Etyeki Sörmanufaktúra, a HopTop Brewery, a Horizont Brewing, a Hübris és a Monyo főzdéi várnak bennünket.

Madách Zsibi x Moto Pizza: Ha kipróbálnánk magunkat kofaként, vagy csak egy jó hangulatú vásározásra vágyunk, október 7-én a TELEP előtt a helyünk! A Moto eközben szorgosan süti a pizzákat, hogy a nézelődés vagy az árusítás közben senki hasa ne maradjon üresen.

Thylacine (FR), vendég: OIEE: A thylacine a tasmán farkas tudományos neve, amely faj 70 éve halt ki. Ez egy értékes szó, amit William Rezé megszelídített, hogy megtestesítse progresszív elektronikáját. A szabadságvágya mindig is arra késztette, hogy új zenei távlatokat keressen.

Minden egyes szám egyedi ízzel van átitatva, és felfedi a művész ihletforrásának széles skáláját: az ismétlődő zenei úttörőktől – mint például Steve Reich vagy Philip Glass – John Zorn jazzkísérletezéséig és a Massive Attack triphopjáig. Thylacine zenéje Paul Kalkbrenner ütemes és melankolikus technóját ötvözi a Moderat vagy a Four Tet légies dallamaival. De Thylacine zenei törekvései mind merész projektek, amelyek többet feszegetnek, mint puszta zenei határokat. Október 7-én őt hallhatjuk az A38 színpadán, a vendég pedig a hazai frontról az OIEE lesz.

Október 8., vasárnap

A kávé napja: Magyarországon 11. alkalommal ünnepelhetjük a kávé napját, vagyis idén október 8-án, vasárnap 11 és 18 óra között újra a kávé illata tölti meg az Akváriumot. Számos programmal, kiállítói standokkal, Kávé Napja Brew Blend versennyel várnak ezen a napon minden kávékedvelőt, ínyencet és érdeklődőt. A kiállítás és a programok után kávébulira számíthatunk a bordó függöny mögött: este 20 óráig a Samurai Speakeasy Partyn vehetünk részt.

Magyar Jazz Napja: A Magyar Jazz Szövetség által szervezett, immár 15. alkalommal megrendezésre kerülő ünnepi koncertsorozat ezúttal is beköltözik a Magyar Zene Házába. A Magyar Jazz Napja célja eljuttatni a műfaj legsikeresebb, legjobb hazai és nemzetközi előadóit, szólistáit a szélesebb közönség elé, bemutatkozni a fesztiválok többezres nézőserege előtt, szemben a klubkoncertek sajátos, a műfajra jellemző, az előadó és a közönség közötti kapcsolatra épülő előadásmódjával.

A 8-10 órás koncert, évente 60-80 fellépővel, az egyik legnagyobb hazai eseménye a műfajnak. A Zene Háza programsorát a Symbiosis 5 koncertje nyitja, egy díjátadót követően a Mozes & Kaltenecker duó zenél, majd a Fusio Group lép a Zene Háza Koncertterem színpadára. 17:45-től már a Geröly Space Sextet koncertezik, hogy utána ismét díjátadó következzen. A Szőke Nikoletta Jazzplosion fellépése után a 60 éves jubileumát ünneplő Studio 11 zárja a 15. Magyar Jazz Napját.

Kipakolók a II. kerületben: A nagy érdeklődésre való tekintettel, október 8-án újra a kipakolóké lesz a Fény Utcai Piac, ezúttal egy teljes napra. A Kipakoló vásárokon gazdát cserélhetnek azok a játékok, ruhaneműk, könyvek, konyhai eszközök és mindazok a még használható dolgok, amik nagy örömöt okozhatnak majd új tulajdonosaiknak.