Előbb letarolta, most pedig megreformálná a TikTokot a magyar orvos

Egyre csak nő az edukációs tartalmak száma a TikTokon, ezzel együtt azonban az egészségre komoly veszélyt jelentő csalások, átverések száma is rohamos léptekkel növekszik. A helyzetet megelégelve tíz, tudományos területen dolgozó szakember, tartalomgyártó fogott össze, észrevételeiket már a platformnak is jelezték. A kezdeményezés részleteiről Kulja András, avagy a TikTok-doki mesélt lapunknak.

Megelégelték az átveréseket, tíz hazai edukációstartalom-gyártó fogott össze annak érdekében, hogy a jövőben túlsúlyba kerüljenek a megbízható, hiteles információkat bemutató videók a TikTokon – tudta meg az Index Kulja Andrástól, a platformon több mint 333 ezer követővel rendelkező sebész szakorvosjelölttől.

A kezdeményezés fő szorgalmazója – akit sokan csak TikTok-dokiként emlegetnek – elárulta: a videómegosztó oldalnak egy állásfoglalást is küldtek, melyben kiálltak az etikus tartalomgyártás mellett. Szeretnék, ha a tartalomkészítők a jövőben

nem lopnák el, nem másolnák le egymás videóit;

nem vágnának ki egymás munkáiból részleteket;

vagy ha mégis, akkor azt nem hatásvadász módon, a másik kárára tennék meg.

Miért volt szükség erre a lépésre?

A TikTok-doki felidézte, hogy a videómegosztó oldal mindig is melegágya volt a különböző tévhiteknek, átveréseknek, de az utóbbi időben tarthatatlanná vált a helyzet. Emlékeztetett, hogy voltak, akik azt terjesztették, a lyukas fogat mézzel kell bekenni, míg mások arra buzdították követőiket: igyanak naponta több liter desztillált vizet, mert az méregtelenítő hatással bír a szervezetre.

„Természetesen a méz csak árt a lyukas fognak, de a desztillált víz sem méregtelenít, sőt, ha valaki több litert megiszik belőle, akkor a vére oly mértékben felhígul, hogy a vörösvérsejtjei kipukkannak” – tisztázta a sebész szakorvosjelölt, majd rámutatott: az elmúlt időszakban azok száma is megsokasodott, akik edukációs tartalom címszó alatt különböző beavatkozásokat, csodaszereket reklámoznak, és sajnos az is egyre gyakoribb, hogy az influenszerek pusztán nézettséggenerálás céljából egymás munkáját próbálják meg hitelteleníteni.

Példaként említette a platformon microbiomegirl néven futó fiatal dietetikus lány esetét, aki a gyümölcsökről készített egy tájékoztató videót. A tartalmat egy másik tiktokker a későbbiekben úgy vágta össze, mintha a szakember azt mondta volna: a gyümölcsök nem jók, egészségtelen hatást gyakorolnak a szervezetre. A reakcióvideó – melyet csaknem félmillióan megnéztek – olyan indulatot váltott ki az emberekből, hogy többen felhívták a dietetikus munkahelyét, azt követelve: rúgják ki, mert őrültségeket terjeszt.

Persze bárki könnyedén, mindössze egy kattintással utánanézhetett volna az eredeti forrásnak, a felhasználókat azonban nagyon könnyű megvezetni. Ez volt az a pont, amikor azt éreztük, betelt a pohár, valamit tenni kell, az ugyanis egy dolog, hogy a saját csatornáján ki mit képvisel. De ha valaki egy másik tartalomgyártó munkáját is hitelteleníti, kicsavarja, azt már nem nézhetjük tétlenül

– mondta, hozzátéve: az ilyen típusú átveréseknek azért is kell elejét venni, mert rendkívül alkalmasak arra, hogy aláássák a különböző tudományágakba vetett bizalmat.

Az etikátlan videót végül többen jelentették, majd a készítője letörölte, és bocsánatot kért a történtekért. Természetesen az eset hatására megszületett állásfoglalás önmagában még nem garantálja azt, hogy a jövőben ne jelenjenek meg hasonló, csalásra épülő tartalmak, az alapokat ettől függetlenül érdemes időről időre újra lefektetni.

Kulja András kezdeményezéséhez egyelőre kilencen csatlakoztak, köztük

Mucsi Anna orvos,

Fuller Bianka pszichológus,

Ispán Dávid vegyész,

Molnár Janka fizikus,

Gyuris Rita növényorvos,

Czirják Janka orvostanhallgató,

Hrizsnyai Julianna biológus,

Horváth Hanna dentálhigiénikus és

Trenka Andrea dietetikus.

Terepről érkezett az ötlet

Annak ellenére, hogy ma már valóban komoly népszerűségnek örvendenek a TikTokon futó edukációs tartalmak, sokakban még mindig az a kép él, hogy ezen a közösségi oldalon csak a hülyeség terjed. Korábban még András is így vélekedett a platformról, majd 2021 júniusában megérkezett az áttörés. Ekkor figyelt fel A híd című realityből is ismert Molnár Janka profiljára, aki fizikusként már komoly követőbázissal rendelkezett.

Végül a sebész szakorvosjelölt is belevágott, és létrehozta Magyarország első egészségügyi TikTok-csatornáját, melyre – mint kiderült – hatalmas igény van. Kereken fél év alatt 100 ezer követője lett, mára pedig már a 333 ezret is átlépte, egyes videói millió feletti megtekintéssel bírnak. Célja a lakosság egészségértésnek fejlesztése, örömmel mesél például arról, hogy milyen káros hatása lehet a légkondicionálónak vagy az e-ciginek, de a műtői altatás folyamatába, illetve az újraélesztés lépéseibe is beavatta már a követőit.

Arra a kérdésre, hogy honnan ered nála a tartalomgyártás szeretete, úgy felelt: 2018-2019 környékén, amikor megkezdte rezidensi tevékenységét a sebészeten, komoly nehézségként élte meg, hogy csak kevés idő jutott a betegekkel való kommunikációra.

Mivel a legtöbb sürgős hasi beavatkozást vakbélgyulladás miatt hajtották végre, kitalálta, hogy készít egy tájékoztató videót erről az egészségügyi problémáról, elmagyarázva, miként alakul ki, melyek a leggyakoribb tünetek, milyen vizsgálatokat igényel, továbbá mi a felépülés menete. Ettől fogva a sürgősségi osztályra bekerülő, műtétre várakozó páciensektől azt kérte, nézzék meg az általa készített, Youtube-ra feltöltött tájékoztatót.

Ezzel az egyszerű ötlettel sok időt nyertünk akkor, amikor egyébként minden perc számít. Természetesen a videó nem váltotta ki a személyes konzultációt, de adott a betegeknek egy jó alapot

– fejtette ki a szakorvosjelölt, aki csak később döbbent rá arra, hogy ezek a tartalmak akár laikusok számára is érdekesek lehetnek.

Mint kiemelte: felfoghatatlan számára, hogy ma már százezrek követik, az ezzel járó felelősséggel a mindennapokban nem könnyű megbirkózni.

„A közösségi média világában az a legnehezebb, hogy sokan azt hiszik: azért, mert orvos vagyok, mindenhez értek. Nemrég egy édesanya például rám írt, hogy miért lehet visszatérő fülgyulladása a gyermekének. Erre három okból sem tudtam válaszolni. Egyrészt nem vagyok fül-orr-gégész, másrészt nem láttam a kisfia vagy kislánya leleteit, harmadrészt orvosetikailag is felelőtlenség lett volna, a kuruzslás nem az én világom” – fejtette ki.

Többórás munka van egy egyperces videóban

Kulja András jelenleg a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben dolgozik, szakképzéséből már csak három hónap van hátra, ezt követően sebészként szeretne elhelyezkedni valamelyik hazai kórházban.

Hangsúlyozta, hogy az orvosi tevékenység mellett nem könnyű a TikTokon is helytállni, egy egyperces videó elkészítésében általában három-négy óra munka van, ezért heti szinten maximum két-három tartalomra van ideje, energiája.

Bármennyire is szeretném a kórházi munkámat élesen elválasztani attól, amit TikTokon csinálok, rá kellett jönnöm, hogy ez nem lehetséges. Nagyon sok beteg felismer egy-egy vizsgálat közben, emiatt gyakran kerülök valamilyen mókás, zavarbaejtő helyzetbe. Eleinte a kollégák reakcióit sem volt könnyű megszokni, többen szkeptikusak voltak, előfordult, hogy megmosolyogták a videóimat, de ma már egyre több pozitív visszajelzést kapok

– mesélte Kulja András, megjegyezve, hogy néhányan bizonyára azt hiszik: a csatornájára alapozva szeretne magánpraxist kiépíteni, ez azonban nem felel meg a valóságnak, a jövőben is az állami egészségügyben kíván dolgozni.

Az orvosok és a betegek nem egy nyelvet beszélnek

A rezidens a gyógyítás és a tartalomgyártás mellett 2022-ben oktatóként helyezkedett el a Semmelweis Egyetemen, ahol egészség- és tudománykommunikáció néven egy új tantárgyat is bevezetett. Bár a kurzus ebben a félévben szünetel, jövőre folytatni szeretné, a XXI. században ugyanis egyre inkább indokolt, hogy a szakemberek ilyen tudással is felvértezzék magukat.

A sebész szakorvosjelöltnél érdeklődtünk afelől is: mi lehet az oka annak, hogy rendszeresen érkeznek panaszok a betegjogi képviselőkhöz a hiányos kommunikáció, illetve félretájékoztatás miatt.

Kulja András elmondta: a páciensek és a szakemberek „más nyelvet beszélnek”, nem véletlen, hogy az orvos–beteg kommunikáció kérdése világszerte fejlesztendő terület.

„Gyorsul a világ, előfordul, hogy az orvosok egy adott pillanatban túl leterheltek vagy stresszesek, és persze nekik is lehet rossz napjuk. Ez természetesen nem mentség, a körültekintő és alapos betegtájékoztatásra mindig időt kell szakítani, ez pedig a szakemberek dolga. Ettől függetlenül azt remélem, hogy edukációs tartalmak segítségével olyan alaptudást adhatunk a pácienseknek, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben eligazodjanak az ellátórendszerben” – zárta sorait a TikTok-doki.

