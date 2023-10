Csupán az ország szerencsésebb fele élvezheti a napsütést kedden

Kedden szomorkás idő várható az ország nyugati területein, Dunántúlon még kisebb esőzések is előfordulhatnak. Fronthatásokkal nem kell számolni, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig alig esik 15 Celsius-fok alá.

A napsütést kedden napközben a keleti országrészben élők élvezhetik, nyugaton felhős lesz az ég. Intenzív széllökésekkel nem kell számolni, azonban kisebb eső előfordulhat a Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 15 és 21 Celsius-fok között valószínű, de északkeleten helyenként 13, délnyugaton néhol 23 Celsius-fok is lehet – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Front ugyan nem lesz felettünk kedden, azonban az északkeleten és északon várható hűvös miatt hidegfronti jellegű tüneteket lehet tapasztalni , míg máshol épp ellenkezőleg, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő – hívja fel a figyelmet az Időkép .

A csípős reggelnek köszönhetően felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi fájdalmak, de görcsös panaszok, görcsös fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés is előfordulhat. A szeles tájakon élőknél is fokozódhat a fejfájás, de ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.

Célszerű melegebben, rétegesebben öltözni a hideg reggelek miatt: ilyenkor nagyobb a megfázásveszély is.

