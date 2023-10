Káel Csaba: Közös európai streamingplatformra lenne szükség

Káel Csaba szerint egy határokon átívelő nemzeti típusú streamingplatformra lenne szükség, ezen most több közép-európai ország mellett Ausztria és Olaszország is dolgozik. A filmügyi kormánybiztos elárulta, hogyan készülnek a következő Liszt-ünnepre a Müpában.

A filmügyi kormánybiztos arról is beszélt az Inforádiónak, hogy a Liszt-ünnepet immár harmadik alkalommal rendezik meg, a szervezők október 11. és 22. között várják a vendégeket a Müpában. Nagyszabású hangversenyek, klasszikus és kortárs zenei kamaraprodukciók mellett kóruskoncertek, könnyűzenei és dzsesszkoncertek, táncelőadások, irodalmi és képzőművészeti programok, valamint rendhagyó ingyenes események várják a közönséget.

Káel Csaba szerint a Liszt név nagy vonzerőt gyakorol a kultúrát szerető közönségre.

Kiemelte, hogy a Liszt-ünnep apropóján idén is izgalmas programkínálattal jelentkeznek a szervezők. Egy összművészeti fesztiválról van szó, tehát a rendezvény nem pusztán olyan zenei program, amely Liszt Ferenc műveit mutatja be, hanem olyan alkotások is bekerültek a repertoárba, melyek valamilyen módon a világhírű zeneszerző személyiségéhez, művészi pályájához vagy örökségéhez köthetők.

Nehéz felvenni a versenyt Hollywooddal

Káel úgy véli, hogy nagyon nehéz felvenni a versenyt a hollywoodi streamingszolgáltatókkal és tartalomkészítőkkel, annak idején mégis elindították a Filmiót, a Nemzeti Filmintézet saját VOD (video-on-demand) streamingplatformját. Káel Csaba szerint örömteli, hogy már nekünk is van egy ilyen nemzeti streamingplatformunk.

Amikor kiderült, hogy ez az egyedüli ilyen típusú nemzeti platform Európában, nem hittem a szememnek, például a franciáknak sincs ilyenjük

– fejtegette. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Filmio és a hasonló platformok olyan formái a forgalmazásnak és terjesztésnek, melyeket meg kell erősíteni.

Ez is egy hatalmas piaci szegmens, ha az Európai Unióban össze tudunk állni ebben az ügyben

– tette hozzá. A regionális együttműködés ötlete már korábban is felvetődött, ezért a magyar szakemberek elkezdtek tárgyalni a csehekkel és a lengyelekkel is. Káel Csaba szerint az ukrajnai háború „dekoncentrálttá tette ezt a törekvést”, de nem adják fel, keresik a lehetőségeket. Mint kiderült, a kezdeményezés más nemzetek érdeklődését is felkeltette, jelentkeztek az osztrákok és az olaszok is.

A közös fellépéssel és kezdeményezéssel orvosolni lehetne azt a nagyon sok filmszeretőt érintő problémát, hogy jelenleg nincs olyan platform, ahol meg lehetne nézni a nagy európai klasszikusokat.

A kormánybiztos úgy véli, lehetne akár egy nagy közös európai streamingszolgáltató is vagy egy másik megoldás lehetne az, hogy összekapcsolják az egyes nemzeti streamingszolgáltatókat.

„Most komoly vita van ennek a formáján. A filmügyi biztosokkal is ezen vitázunk, hogy melyik lenne a legüdvözítőbb megoldás, de emögött nagyon komoly gazdasági és jogi munka kell hogy legyen” – mondta Káel Csaba.