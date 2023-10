Vidéken mond beszédet Orbán Viktor október 23-án

Akár hagyománnyá is válhat, hogy a miniszterelnök nem Budapesten, hanem vidéken mond beszédet. Orbán Viktor tavaly rendhagyó módon Zalaegerszegen, a Mindszenty József életét bemutató Mindszentyneum – Mindszenty József Látogatóközpont új épületének átadóünnepségén mondott beszédet október 23-án.

Idén az Európa Kulturális Fővárosa címet viselő Veszprémben mond majd ünnepi beszédet október 23-án – értesült az Origo.

A vidékieket lesajnáló baloldal szerint nem helyén való ma Zalaegerszegen ünnepelni, ahogy ők mondják, csak Zalaegerszegen. Nem értik, hogy Budapest nem azonos az országgal, nem értik, hogy 1956 nem egy város, hanem az egész ország, sőt az egész nemzet forradalma volt

– üzent Orbán Viktor az ellenzéknek tavaly azzal kapcsolatban, hogy miért vidéken emlékezett meg.

2022. október 23-án szolidaritási tüntetést szervezett az ADOM Diákmozgalom és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, ami most sem lesz másként. A főváros megemlékezése az Oktogonnál lesz 18 órakor, ahová megérkeznek majd a pedagógusokkal szolidaritást vállaló tüntetők is. A tüntetés a Hősök terétől indul fél öt körül, és az orosz nagykövetséget is érinti.