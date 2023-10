Újraindul Budapest Várnegyedében a korrupciógyanúba keveredett polgármester

V. Naszályi Márta, az I. kerület párbeszédes polgármestere bejelentette: a jövő évi önkormányzati választáson is jelölteti magát. A bejelentésre alig néhány nappal azután került sor, hogy lapunknak a helyi Ruszwurm cukrászda tulajdonosa, Szamos Miklós azt mondta: a polgármester védelmi pénzt kért tőle. Ebben az ügyben jelenleg is nyomozás zajlik.

„A választások előtt azt ajánlotta, ha az anyagi támogatás megtörténik, akkor olyan szerződést kötnek velem, hogy ne lehessen innen kitúrni, még bűncselekménnyel sem. Az ajánlat két cukrászdát érintett: a Koronát és a Ruszwurmot. A polgármester azt is hangsúlyozta: ha nem történik meg a támogatás, akkor nem véd meg. Tehát védelmi pénzt kért” – mondta a polgármesterről Szamos Miklós az Indexnek. Arról is értesültünk, hogy az ügyészség már vizsgálatot indított az ügyben.

V. Naszályi Márta most egy Facebook-videóban jelentette be, hogy a 2024-es önkormányzati választáson megpróbál újrázni.

Folytatom a munkát, ismét indulok polgármesterjelöltként! Pontosan négy éve választottak Budavár polgármesterévé. Az elmúlt években a járvány, a kormányzati megszorítások és az infláció ellenére is rengeteget fejlődött a kerület

– közölte.

A videóban felsorolta az utóbbi négy év eredményeit, a korrupciógyanús esetről most nem ejtett szót. Korábban ő maga és az önkormányzat is cáfolta egy közleményben azt, hogy Szamos Miklóstól védelmi pénzt kért vagy kapott volna, továbbá rágalmazásért fel is jelentette a férfit.

A rendőrség is nyomoz már az ügyben

Időközben az ügyben már nemcsak az ügyészség, hanem a rendőrség is megkezdte a vizsgálatot. Erről a 24.hu értesült még korábban, és a portál megjegyezte:

jelzésértékű lehet az, hogy a rendőrség jelenleg nem rágalmazás miatt nyomoz, hanem vesztegetés elfogadásának gyanúja, vagyis a Szamos Miklós által megfogalmazott vádak miatt.

A nyomozás egyelőre ismeretlen tettes ellen zajlik a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályán. V. Naszályi Márta azt állította, hogy Szamos Miklóssal korábban jogvitájuk volt, amelyben a bíróság a kerület javára ítélt, és szerinte ez áll a vádaskodás mögött.