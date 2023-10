Lázár János Orbán Viktornak: Jézus Máriám, ha ezt túlélem

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Veszprém vármegyei Pápa határában, a 83-as főútnak a várost Győrrel összekötő, kétszer kétsávos útszakaszának avatóünnepségén járt, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszterrel ki is próbálták az új utat.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán osztotta meg, hogyan próbálta ki az újdonsült utat, amely összesen 36 kilométer hosszú, és 110 milliárd forintba került. A videóban Lázár János többször is hangot adott félelmének, amiért Orbán Viktor vezet.

Lázár János már a videó elején viccelődött a miniszterelnökkel, amikor megkérdezte, biztosan odaadja-e a kulcsokat neki.

Az a kérdés, hogy a kulcsot odaadjam-e. Kormányozni akarsz-e mindenképpen, vagy ez nálam maradhat?

– tette fel a kérdést a tárcavezető.

Erre a kormányfő többször is elmondta, hogy neki szüksége van a kulcsokra. A videóban egyébként a Magyar Közút egyik autóját használták, amivel akár a megengedettnél is gyorsabban mehetett Orbán Viktor.

Jézus Máriám, ha ezt túlélem

– jelentette ki Lázár János az anyósülésről. Majd rá is kellett szólnia a miniszterelnökre, hogy a sebességhatárt be kell tartani.

Orbán Viktor az elmondása szerint csak 105-tel ment, míg Lázár szerint volt az 120 kilométer per óra is. Arról nincs információnk, hogy a miniszterelnök is úgy járhat-e, mint L.L. Junior és G.w.M, akiket úgy büntettek meg gyorshajtás miatt, hogy videót töltöttek fel az internetre róluk.

Lázár János azt is elmondta, hogy sokat fejlődtünk 2010-hez képest, mert ma már magyar cégek önállóan, mindenféle külföldi technológia, cég nélkül képesek utakat, valamint vasutat építeni.

Orbán Viktor bizonyította Lázár Jánosnak azt is, hogy nemcsak üres autóúton, hanem forgalomban is tud vezetni, amire a miniszter annyit válaszolt: