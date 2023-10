Kern Andrást továbbra sem érdeklik a közlekedési szabályok, megint tilosban parkolt

A színész több alkalommal is parkolt már tilosban az utóbbi években, a legtöbb esetben egy pékség előtt tette ezt, amely a Margit híd budai hídfőjénél található. Szeptemberben egy ilyen esetet a sajtó is felkapott, és akkor a helyi polgármester is megrótta a színészt.

Őrsi Gergely azt állította, hogy Kern András nemcsak tilosban parkolt, hanem veszélyeztette a szabályosan közlekedő gyalogosokat és az autósokat is, akik nem számíthatnak egy gyalogátkelőről kitolató autóra. Kern András utóbb azt mondta az esetről, hogy csak négy percre hagyta ott az autót, és hogy szerinte ez nem nagy ügy.

A színész csütörtökön ismét szabálytalanul parkolt le a helyszínen. A korábbi esethez képest egy különbség volt:

most nem közvetlenül a pékség előtt, hanem a körút átellenes oldalán, a pékséggel szemben parkolta fel a járdára az autót.

A 444.hu egyik olvasója fotót is beküldött erről, és azt is elmondta, Kern András egy túrós pitével a kezében ballagott vissza a kocsijához a pékségből.

A szeptember egyébiránt alighanem a szabálytalanul közlekedő közéleti személyiségek hónapja lehetett, ugyanis Kern esetével párhuzamosan néhány másik közlekedési szabályszegésből is sajtóhír lett.