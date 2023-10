Biciklihajtással lehet emlékezni az 56-os eseményekre Budapesten

Őrsi Gergely Budapest II. kerületének a polgármestere a Facebook-oldalán mutatta be az október 23-i megemlékezés egyik fő attrakcióját. Kerékpárhajtással termelt áram világít meg 1956-os installációt és segít megszólaltatni 1956-os rádióbejátszásokat.

„Október 23-án az emlékezés szolgálatába állítjuk a biciklihajtást” – közölte Őrsi Gergely. Mint kiderült, a kerékpárhajtással termelt áram világítja meg az 1956-os installációt és segít megszólaltatni 1956-os rádióbejátszásokat is.

Október 23-án a Széna téren az önkormányzat megemlékezését követően 11 órától 1956-os tárgyakkal és hagyományőrzőkkel találkozhatnak, valamint kipróbálhatjuk a korabeli rádiós híreket felelevenítő elektromosságot termelő kerékpárt

– fogalmazott a polgármester.

A II. kerületben október 22-én kezdődnek a megemlékezések.

Korábban megírtuk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök idén az Európa Kulturális Fővárosa címet viselő Veszprémben mond ünnepi beszédet október 23-án.

2022. október 23-án szolidaritási tüntetést szervezett az ADOM Diákmozgalom és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, ami most sem lesz másként. A főváros megemlékezése az Oktogonnál lesz 18 órakor, ahová megérkeznek majd a pedagógusokkal szolidaritást vállaló tüntetők is. A tüntetés a Hősök terétől indul fél öt körül, és az orosz nagykövetséget is érinti.