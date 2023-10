Iványi Gábor: Orbán Viktor személyes bosszúja miatt tarthatunk itt, ahol tartunk

Iványi elmondta, annak ellenére, hogy állami feladatot látnak el, a templomaikon jelzáloghitelek vannak, mínuszban van az egyenlegük, és még az adósságaik is felhalmozódtak. Beszámolt arról, hogy kapott egy levelet, ami arra szólította fel, írja le, hogy az intézményeiket kiknek ajánlja fel, ami, mint fogalmazott, „egyenes üzenet volt arra, hogy baj lesz” – nyilatkozta a Szabad Európának.

Nehéz helyzetben az iskolák

A szegedi MET alapítványi fenntartású intézményében mindenki attól tart, hogy el kell hagynia az iskolát. A dolgozók hónapok óta nem kaptak fizetést. Az egyik szülő arról beszélt, hogy tanulási nehézségekkel küzdő lányával egy átlagos iskolában nehéz úgy bánni, hogy ne sérüljön, így ez az iskola az egyetlen mentsváruk.

A szegedi Wesley János Iskola tanárai is nehéz helyzetben vannak, ők sem kaptak már hónapok óta fizetést. Kovács Eszter is ide íratta be mozgássérült fiát, akiről később kiderült, hogy tanulási zavarokkal is küzd.

Mi is úgy kerültünk ide, hogy amikor a konduktorral beszélgettünk erről, arra jutottunk, hogy ő Szegeden középiskolai tanulmányokat folytatni csak itt tud. Akik idejárnak, azért járnak ide, mert nem volt más megoldás

– mondta.

Az iskolára többen szemet vetettek, Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is megüzente, hogy az állam szívesen lenne az iskola fenntartója. Iványi Gábor elmondta, hogy még nem adtak át semmit, de nem tudja, mit hoz a holnap.

A tanárok a fizetésük elmaradása ellenére próbálnak kitartani, főleg a gyerekek miatt. Eddig hat pedagógus mondott fel, és őket nem is tudják pótolni.

Iványi Gábor korábban tárgyalt Maruzsával, de ez nem vezetett eredményre. Az államtitkár azt írta, hogy „ha nem tudják fenntartani az alapítványi iskolákat, szedjenek a tanulóktól tandíjat, hiszen erre a szervezetnek törvény adta lehetősége van”.

Iványi viszont elmondta, hogy itt olyan gyerekekről van szó, akiknek sokszor ők fizettek, hiszen a család nem tudta megvenni a gyerek tornacipőjét. Hozzátette, hogy rengeteg olyan család van, amelynek többek közt élelmiszercsomaggal, ruhával és tűzifával is segítettek, hogy „valahogy létezni tudjanak, mert leírhatatlan nyomorúságban vannak”.

Tőlük tandíjat szedni, miközben látja az ember, hogy luxusjachton hajókáznak, hogy közpénzből fölvásárolják az országot, bel- és külföldön szórják a pénzt, és közben erre nem jut

– fakadt ki Iványi.

Ellehetetlenítés

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 2012-től nem működhetett egyházként a Fidesz törvénymódosítása miatt, így nem részesülhettek állami támogatásokban és kedvezményekben sem.

2013-ban az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a kormány köteles visszaállítani az egyházi státuszukat, azonban ezt nem tették meg, ezért a MET a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, ahol nyertek. A kormánynak hárommillió eurót kellett volna fizetnie Iványi Gáboréknak, de a teljes összeget nem rendezték.

A MET budaörsi idősotthon és a Fűtött Utca hajléktalanszálló is küzd a fennmaradásért. Mivel nem kapnak állami támogatásokat, így rengeteg közüzemi tartozást halmoztak fel az elmúlt években.

Nyílt titok, hogy Orbán Viktor személyes bosszúja miatt tarthatunk itt, ahol tartunk

– magyarázta Szécsi Viktor szociális munkás, azt azonban nem tudja, hogy mi lehet a bosszú oka, Iványi Gábor viszont azt a választ adta erre a kérdésre, hogy egyszerűen csak „nem úgy táncolt, ahogy a kormányfő fütyült”.

Nem szeretem, ha olyasmiben próbálnak diktálni, ami ellenkezik az alapvető emberi jogokkal

– tette hozzá Iványi. Úgy véli, a MET tönkretétele, a törvényektől kezdve az adóhatóságig, mind-mind a kormányfő műve.

Ez mind Orbán Viktor. Se a NAV-nak, se a belügyminiszternek, egyetlen miniszternek, senkinek nincs semmiféle mozgástere

– zárta Iványi.

(Borítókép: Iványi Gábor 2022. szeptemberben. Fotó: Papajcsik Péter / Index)