Balesetveszélyes állapotok uralkodnak a sokszor zsúfolt budapesti plázában

Egyre gyakrabban küzd műszaki gondokkal a 2010-ben megnyílt Corvin Plaza, ami Budapest egyik egyik legnépszerűbb üzletközpontjának számít. Most két mozgólépcső mondta be az unalmast, ami nagy balesetveszélyt rejt magában.

A pláza az 1956-os forradalom és szabadságharc legemlékezetesebb helyszínén, a Corvin-köz folytatásaként épült meg, és sok vásárlót vonz, az üzletekben sokszor egy gombostűt sem lehet leejteni, olyan sokan vannak, az étkezőszinten pedig alig találni üres asztalt.

Az intenzív forgalom folyamatos karbantartási igényeket generál, ezek elmaradása miatt ugyanakkor sok kellemetlenség érte már a vásárlókat.

A tapasztalatok szerint az utóbbi években egymás után jelentkeztek a kisebb-nagyobb hibák, ezek elhárítása esetenként több napot is igénybe vett. Hol valamelyik mozgólépcső nem működik, hol a bejárati ajtók esnek ki a helyükről, tavaly nyáron pedig a klíma is elromlott az étkezőszinten – írja a Növekedés.hu.

Van baj bőven

Most pedig megint beütött a baj: két mozgólépcső leállt, immár bő 10 napja. Ezek egy szinten találhatók, vagyis az elsőről a földszintre csak úgy lehet lemenni, ha az ember legyalogol rajtuk. Viszont magasak az egyes lépcsőfokok, ami már balesetveszélyes.

Általában nem is engedik a gyaloglást rajtuk, de ha most lezárják őket, akkor megszűnne az első és második szint használata. Ilyenkor megoldást jelentene a liftek használata, de azok kis kapacitással működnek, sorban állás nélkül is sokáig kell várni rájuk.

Az üzemeltetők korábban utaltak már arra, hogy nem teljesen rajtuk múlik minden, ők megteszik, amit lehet, de a döntés a tulajdonosé és a karbantartó cégeké.