Ismét gyorsan terjed a koronavírus, sok kórházban megint kötelező a maszkviselés

A Budapesti Nyírő Gyula Kórházban már október 10-e óta kötelező a maszkviselés az észlelt Covid-19 esetek számának megemelkedése miatt. Ugyancsak kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés a szekszárdi és a dél-pesti kórházban. A győri Petz Aladár Kórházban az ápolási osztályon csütörtök óta látogatási tilalmat is elrendeltek – számolt be az egyes intézmények hivatalos oldalának tájékoztatói alapján az RTL Híradó.

Nagyon sok városban, nagyon sok egészségügyi intézményben számos légzőszervi megbetegedés van, amiknek egy részét a koronavírus idézi elő – mondta az RTL Híradónak Rusvai Miklós víruskutató, aki szerint a Covid-19 terjedésének felgyorsulását a szennyvízben lévő örökítőanyag-koncentráció növekedése is bizonyítja.

Hozzátette, hogy a vírus továbbra is folyamatosan mutálódik, változik, és akár száznál is több variánsa is előfordulhatott már Magyarországon.

Alig van két olyan beteg, akikből két teljesen azonos típust lehetne kimutatni

– fogalmazott Rusvai Miklós.

A víruskutató úgy gondolja, a rizikócsoportba tartozó – cukorbeteg, daganatos beteg, szívbeteg, vagy magas vérnyomással küzdő – embereknél továbbra is súlyos következményei lehetnek a koronavírus-fertőzésnek, ezért nekik azt javasolja, oltassák be magukat még egyszer.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint ugyanakkor jelenleg csak elszigetelt Covid-fertőzések vannak, és a vírus országos járványos terjedése nem tapasztalható.

Az Indexen megírtuk, hogy október elején az NNGYK azt közölte, a 39. hét óta stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja.