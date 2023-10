Holdfogyatkozás akkor jön létre, ha bolygónk a Nap és a Hold közé kerül, és a Föld árnyéka vagy félárnyéka a Holdra vetül. A fogyatkozás akkor lehetséges, ha a Hold oppozíció (telihold fázis) közelében tartózkodik – ami szombaton tökéletesen adott volt.

Szombaton 21 óra 1 perckor kezdett el a félárnyék rákúszni a holdkorongra, amely 40 fokos magasságban volt látható. A fogyatkozás 22 óra 15 perckor volt a legnagyobb, azonban – mivel részleges fogyatkozásnak lehettünk szemtanúi – a Föld ekkor is csak a Hold átmérőjének 12 százalékát takarta ki. Túl sokáig nem lehetett a látványban gyönyörködni, 22 óra 54 perckor már el is tűnt az árnyék, október 29-én, 00 óra 26 perckor pedig a félárnyék is levonult az égitestről.

A következő részleges holdfogyatkozásra 2024 szeptemberéig kell várnunk, teljes holdfogyatkozásban pedig csak 2025 szeptemberében gyönyörködhetünk legközelebb.

Az Index egyik olvasója megosztotta lapunkkal az általa készített videót a csillagászati jelenségről, amit alább tud megtekinteni:

(Borítókép: Németh Kata / Index)