Időjárási rekordokat döntött meg a pénteki vihar

Pusztító erejű vihar csapott le Magyarországra pénteken. Baranya vármegyében tizenhárom, Csongrád-Csanád vármegyében pedig négy településen nem volt áram az elektromos vezetékre dőlt fák miatt. Az erős szélben egy autóbusz is felborult Békés vármegyében.

A balesetben többen megsérültek. Szentesen tornádó ért földet. Rengeteg út vált járhatatlanná, több épület megrongálódott. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán.

Az Északi-középhegységben pénteken jellemzően 20 milliméter feletti mennyiségű csapadék hullott, de a kékestetői meteorológiai állomáson 80,5 millimétert mértek. Az értékekkel megdőlt az erre a napra vonatkozó legnagyobb csapadékösszeg rekordja, letaszítva a trónról a korábbi csúcstartó Farkasgyepüt, ahol 1929-ben ugyanezen a napon 62 millimétert regisztráltak – ismertette az MTI az Országos Meteorológiai Szolgálat közleményét.

Az átvonuló ciklont több helyen viharos, helyenként erősen viharos széllökések kísérték, így két új napi szélrekord is született.

Balatonszemesen óránkénti 121 kilométeres széllökést mértek, amely országos szinten megdöntötte az ugyanerre a napra vonatkozó, 2012-ben Kab-hegyen mért óránkénti 113 kilométeres sebességrekordot.

Budapesten, a János-hegyen pedig 103 kilométer per órát rögzített a mérőműszer, így a fővárosban is megdőlt a napi legnagyobb széllökés rekordja. Az előző budapesti csúcsérték 86 kilométer per óra volt, amelyet 2017. október 17-én szintén a János-hegyen mértek.