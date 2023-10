Több százezer magyar életét keseríti meg, pedig van rá megoldás

A pikkelysömör komplex betegség, amelynek okait és végleges gyógymódját a mai napig kutatják. Tünetei, a fellángolási időszakokban egyénenként eltérő mértékben pikkelyesedő, kivörösödő, felrepedező, viszkető és fájdalmas bőrelváltozások – súlyos esetben – a hétköznapi feladatok elvégzését is ellehetetleníthetik.

A pszichés teher sokszor súlyosabb

A betegség már enyhe formájában is olyan bőrtüneteket okozhat, amelyek miatt a pszoriázissal élők nem szeretnek közösségbe menni. A pikkelysömör erősen stigmatizáló betegség: sokan tévesen úgy gondolják, hogy az érintettek fertőznek, ami számos betegnek további lelki terhet és önértékelési problémákat is okozhat az elszigetelődés miatt. Ezért hozta létre a Magyar Dermatológiai Társulat (MDT) a skindex.hu betegségedukációs weboldalán a pikkelysömör felismerését, a tünetek, a társbetegségek, a súlyosság mérlegelését segítő, a terápiás irányokat bemutató és a hazai pszoriáziscentrumok elérhetőségét is tartalmazó, a betegségről szóló ismeretterjesztő oldalát.

Hiábavaló küzdelemnek vélik

Bár a pikkelysömör enyhe formája a testfelület legfeljebb 3 százalékát érinti, már ez az állapot is komoly terhekkel járhat, életminőség-romlást okozva. A betegség sajátos, a nemzetközi kutatásokban is kimutatott jellemzője, hogy az érintettek sok esetben orvostól orvosig járva is nehezen jutnak el a diagnózisig, és gyakran úgy érzik, hogy rajtuk nem lehet segíteni.

„Az elmúlt évtized rendkívüli fejlődést és számos áttörést hozott a pikkelysömör kezelésében, így ma már a legsúlyosabb esetekben is reális cél a szinte tünetmentes állapot elérése.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ma Magyarországon minden beteg számára elérhetők személyre szabott, korszerűbb terápiás megoldások

– emelte ki az idei pikkelysömör-világnap kapcsán tartott online sajtótájékoztatón Holló Péter egyetemi tanár.

A Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke azt is elmondta, hogy hogyan ismerik fel a betegek, ha állapotuk klinikai kezelést igénylő, súlyosabb típusú: egy tenyér 1 százaléknak felel meg, a tíz százalék kiterjedésű pikkelysömört pszoriáziscentrumokban tudják kezelni. Budapesten két ilyen központ is elérhető, emellett Debrecenben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden, Szombathelyen, Veszprémben, Kaposváron, Kecskeméten is találhatók ilyen intézmények, ezekről az MDT oldalán lehet bővebb információkat találni.

A kismamák helyzete is könnyebb lett

A bőrgyógyászok arra is kitértek, hogy a kamaszkoruk óta pszoriázissal élő fiatal nőkben számos aggály merült fel, a gyermekvállalás előtt tartottak attól, hogy betegségük öröklődik, illetve várandósság esetén állapotuk milyen hatással lesz a magzatra. „Úgy vélték, kezelésük folytatása kockázattal járhat a terhesség alatt. Ma már a korszerű terápiás palettából választható olyan megoldás, amellyel a pikkelysömör tüneteit úgy lehet kordában tartani, hogy az nem jelent kockázatot a gyermekre sem a várandósság, sem a szoptatás időszakában”– ismertette az MDT alelnöke. Hozzátette: a pikkelysömör önmagában nem jelent kiemelt kockázatot a magzatra, a terhesség pedig a speciális, az anyai immunrendszer változásai következtében sokszor még segítheti is a tünetek enyhülését.

Háromnegyedük nem tudja, hogy kezelhető

Wikonkál Norbert, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke kiemelte, hogy az érintettek háromnegyede sosem keresett fel pszoriáziscentrumot. A bőrgyógyász hangsúlyozta, hogy ha ízületi gyulladás is társul a bőrtünetek mellé, a szakambulanciákon a személyre szabott terápiákkal tudnak segíteni az illetőn. A szakorvos hozzáfűzte: az is fontos tényező, hogy a gyakori társbetegségek, mint a stroke vagy a szívinfarktus megjelenésének kockázata is csökkenthető a kezelés mielőbbi megkezdésével.

„Ugyan a pikkelysömör gyógyíthatatlan betegség, de ma már a közellátás keretében elérhető modern biológiai terápiákkal jó eséllyel tünetmentessé tehető, a panaszok intenzitása, fellángolásának gyakorisága redukálható, amivel az érintett teljes életet élhet”– fejtette ki az MDT elnöke. Egy évtizedek óta pszoriázsissal élő férfi a sajtóeseményen elmondta, hogy nála 1976-ban, huszonhárom éves korában kezdődött enyhe tünetekkel a betegség, ami húsz évvel később már kórházi kezelést igényelt. Az áttörés 60 éves kora felett történt: a biológia terápiákkal sikerült tünetmentessé redukálni a pikkelysömört, ami megváltoztatta az életét. Több mint harminc év után tudott rövidujjú inget hordani, strandolni vagy fürdőbe menni.

