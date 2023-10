Írásban kérik a bírók a munkájukat segítő alkalmazottak fizetésemelését

Több tucat bíró is aláírta azt a dokumentumot, amelyben azt kérik, hogy emeljék meg az adminisztratív feladatokat végző igazságügyi alkalmazottak fizetését. A dolgozók nemcsak az alacsony bérre panaszkodnak, hanem a rendkívüli terhelésre is.

Több tucat bíró támogatta aláírásával azt a dokumentumot, amelyben azt kérték, rendezzék a munkájukat segítő igazságügyi alkalmazottak bérét – tudta meg az rtl.hu.

A portál információi szerint a dokumentumot májusban keltezték, és többek között azt kérik, hogy a felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők esetében új bértáblát alakítsanak ki és állítsák vissza számukra a pótlékokat is.

A jogi asszisztensek esetében azt kérik, hogy vonják be őket a bírósági ügymenetbe és kerüljenek át magasabb fizetési kategóriába, míg a pluszmunkát vállalóknak vagy jól dolgozónak tanácsosi címet javasolnak. Indoklásként azt írták, hogy a dolgozóknak inflációkövető bért kell adni, hogy mérsékelni lehessen az elvándorlást, mert a létszámhiány jelentős problémákat okoz.

Mint ismert, a bírósági perek papírmunkáját az igazságügyi alkalmazottak végzik, amelybe a tanúk beidézésén túl, a tárgyalási jegyzőkönyvek vezetése, az ítéletek anonimizálása is beletartozik. De ők tartják a kapcsolatot a védőügyvédekkel is, és az érintettek tájékoztatása is az ő feladatuk.

Az rtl.hu úgy tudja, hogy a terhelés különösen a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a büntető peres eljárások esetében nagy, ezért október 24-től a polgári peres eljárásokon dolgozók egy részét heti egy napban átvezénylik segíteni a büntető peres ügyekhez. De a postázó és az érkeztető iroda munkatársai is besegítenek az adminisztratív feladatok ellátásába.

A Fővárosi Törvényszék a portál megkeresésére közölte, hogy a munkavállalók minden esetben a jogszabály szerinti munkakörükbe tartozó feladatokat látnak el.

Az, hogy ennek a feladatnak az elvégzése mekkora időráfordítást igényel, függ az adott dolgozó gyakorlatától, egyéni képességétől

– tették hozzá.

A belső átszervezésekkel kapcsolatban azt írta, hogy a munkateher arányosítása érdekében döntöttek úgy, hogy a polgári ügyekben dolgozóknak büntetőjogi eljárásokban is dolgozniuk kell.

Megjegyezték, a bírósági vezetők arra törekszenek, hogy „a dolgozók terhelése arányos és a feladatok ellátása időszerűen biztosított legyen”, és hogy a jelenlegi létszám mellett a dolgozók el tudják végezni a szükséges munkát.

Az Országos Bírói Tanács azt közölte, hogy tisztában vannak azzal, hogy „az igazságügyi alkalmazottak jelentős, az alacsony illetményre visszavezethető fluktuációja a bírósági szervezet működőképességét veszélyezteti, ez a téma az elmúlt másfél évben több alkalommal előkerült az OBT ülésein, ahol a tagok kifejezték ezzel kapcsolatos aggodalmukat és szorgalmazták a bérek rendezését.”

Hozzátették, hogy idén júniusban jogszabály-módosítást kezdeményeztek, és kérték a bírói illetményalap inflációkövető emelését, amelyre az Igazságügyi Minisztérium államtitkára azt mondta, a tárca is támogatja a bérfelzárkóztatást, de érdemi előrelépés azóta sem történt.