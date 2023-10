Állami támogatásból lett telke a Kitörés túra szervezőjének, de senki sem tudja, hol

A Hazajáró Honismereti és Turista Egylet nemcsak 70 millió forint turisztikai támogatást kapott, de a Miniszterelnökség alá tartozó Bethlen Gábor Alapkezelő is segítette őket 85 millió forinttal – tudta meg a 24.hu.

Állami támogatásból vett dobogókői telket a Kitörés túra szervezője, de senki sem árulja el, hol épül fel a turistaház.

A támogatási kérelmek elbírálása az igénylő személyétől függetlenül sosem politikai, hanem minden esetben szigorú turizmusszakmai szempontok szerint zajlik

– indokolta Dömötör Csaba államtitkár, hogy miért kapott 70 millió forint turisztikai támogatást a Kitörés túra szervezője egy dobogókői turistaház létesítésére.

A 24.hu megtudta, hogy a 70 milliós turisztikai támogatáson felül további 85 millió forint közpénzt kapott a Kitörés túra szervezője egy „bakancsos turistaház” megépítésére Dobogókőn. Vagyis a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet – melynek alapító elnöke Moys Zoltán, Lezsák Sándor parlamenti alelnök veje – már a turistaháznak helyet adó területet is közpénzből vásárolta meg.

A Bethlen Gábor Alapkezelő először 60 millió forinttal támogatta „a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának erősítését célzó” Hazajáró Honismereti és Turista Egylet ingatlanvásárlását és a felújítást, majd 2023-ban ezt az összeget 25 millióval megemelte.

A lapnak küldött válaszuk szerint „a háborús helyzet, a szankciók okozta energiaválság és az infláció nyomán kialakult radikális építőanyagár-változások” miatt növelték meg a támogatást, amelynek összege így 85 millió forint.

A Hazajáró Honismereti és Turista Egyletnek is feltették kérdéseiket, de érdemi válasz nem érkezett. A Kitörés túrát politikától és politikai üzenetektől mentesnek minősítették.

Ezzel együtt a Hazajáró Honismereti és Túra Egylet oldalán Európa hős védőinek nevezik a kitörési kísérlet résztvevőit, és az idei túrán készült képeken horogkereszt is felfedezhető. 2019-ben pedig az Index számolt be arról, hogy német neonácik is részt vettek az eseményen.