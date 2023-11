Szijjártó Péter: Ez a német óriáscég olyat csinál Magyarországon, amit máshol még soha

Szijjártó Péter a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportálnak adott interjújában többek között kijelentette, hogy

a BMW beruházásával kapcsolatban nem kell hosszasan magyarázkodnunk, hiszen bárhol is fektetnek be vagy indítanak el beruházást, az azt mutatja, hogy az adott országban, régióban jól mennek a dolgok, ahol ez nem így van, oda a BMW nem visz beruházást. A debreceni beruházásnak kiemelkedő jelentősége van az »Invented in Hungary« szempontjából is, mert itt a német óriáscég olyat fog csinálni, amit máshol korábban még nem: itt kezdi meg a teljesen elektromos meghajtású járművek gyártását, tehát az elektromos átállási stratégiájának a szíve közepét helyezi Magyarországra.