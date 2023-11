Itt a top 10-es lista: ezek a legnépszerűbb települések a csokosok körében, ha ingatlanvásárlásról van szó

Az utolsó szakaszába ér az eddigi lakástámogatási rendszer fő eleme, a nagyvárosi csok. A szóban forgó támogatás búcsúját nyáron jelentették be, és december végéig lehet benyújtani az igényléseket. Ebben a pár hónapban megnőtt a kereslet a csokos támogatások iránt, főként házak vannak az érdeklődés fókuszában – derül ki az ingatlan.com és a money.hu saját adatokon alapuló közös elemzéséből, amelyből az is látható, hogy mely településeken szeretnének lakóingatlant vásárolni a most kifutó csokra, valamint a csok pluszra jogosultak.