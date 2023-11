Budapesten döntöttek arról, hogy létrehoznak egy bevándorláskutató hálózatot

A Bevándorláskutatás Nemzetközi Hálózatának (International Network for Immigration Research – INIR) alapító okiratát Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója mellett Mark Krikorian igazgató (Center for Immigration Studies), Eric Ruark kutatási igazgató (NumbersUSA), Jonatan Jakubowicz alapító (Israel Immigration Policy Center) és Nicolas Monti társalapító (Observatoire de l'immigration et de la démographie) látta el kézjegyével.

Marsai Viktor az MTI-nek elmondta: az együttműködés célja, hogy a tudást és a szakértelmet, amelyekkel az egyes intézetek rendelkeznek, közös hálózatba foglalják. Ennek nyomán közös konferenciák, publikációk valósulnak meg a jövőben.

Az igazgató kiemelte: ellensúlyt kívánnak képezni a migrációról való gondolkodás csakis humanitárius szempontok szerinti megközelítésével szemben, amely az elmúlt évtizedekben eluralta a közvéleményt. Az a céljuk, hogy az egyéb szempontokat, a biztonságot, a befogadó társadalmakra gyakorolt gazdasági és kulturális hatásokat is beemeljék a migrációról folyó diskurzusba, ezeken keresztül értelmezzék a migráció komplex jelenségét.

Marsai Viktor fontosnak nevezte, hogy megjelenjen a migrációval kapcsolatban az állami szuverenitás kérdése is, hogy az államok el tudják dönteni, ki az, akit szeretnének és ki az, akit nem szeretnének beengedni. Az igazgató közlése szerint a nyilatkozat aláírását a francia Observatoire de l'immigration et de la démographie kezdeményezte, a Migrációkutató Intézet pedig felkarolta azt.