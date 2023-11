Gyurcsány Ferenc szerint ami ma történt, az fontos pillanata az építkezésüknek

A DK egy évvel ezelőtt kezdeményezte felvételét Európa legnagyobb baloldali politikai szövetségébe, az Európai Szocialisták Pártjába (Party of European Socialists – PES), a kötelezően előírt egyéves várakozás most járt le, a DK delegációja pedig ma Gyurcsány Ferenc vezetésével a PES Málagában megtartott soros kongresszusára utazott, ahol többek között a pártelnök is beszédet mondott – olvasható a Demokratikus Koalíció közleményében.

Az Európai Szocialisták Pártjának kongresszusa közfelkiáltással választotta teljes jogú tagjává a DK-t.

Gyurcsány Ferenc a párt által közzétett videóban úgy vélekedett, „ezer baj van a világban, és ahányan vagyunk, annyiféleképpen rangsoroljuk. Egy politikai közösségnek, pártnak, mint a DK, feladata, hogy megmondja, szerinte mi a legnagyobb baj”.

A Demokratikus Koalíció szerint az egyik legnagyobb baj az, hogy „vannak kevesen, akik igen jól élnek, és a túlnyomó többség nehézségekkel néz szembe, nem talál elég jó iskolát, munkahelyet, nem érzi magát elég szabadnak, nem tudja fizetni a számláját, nem lát perspektívát”. A DK úgy látja, ezekre a problémákra leginkább szociáldemokrata módon lehet válaszolni, „ilyen alternatívát szeretnénk Magyarországnak javasolni”.

12 éve alakult a DK, továbbra is azt gondoljuk, hogy széles, hazafias, demokratikus összefogás kell az orbáni világgal szemben. Magyarországon ezt az oldalt sok politikai közösség testesíti meg, ennek centruma, középpontja, legjobb támogatottságot élvező pártja a Demokratikus Koalíció, amely a mai naptól Európa nagy szociáldemokrata családjának a teljes jogú tagja lesz. Eljutottunk ide is, ez a hosszú építkezés rendkívül fontos pillanata

– fogalmazott Gyurcsány Ferenc, aki a párt születésnapján is beszédet mondott, erről itt számoltunk be.