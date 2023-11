Kiderült, hol kap új otthont a Hadtörténeti Múzeum

A Hadtörténeti Múzeum kiköltöztetése a Kapisztrán téri épületéből még 2022-ben kezdődött el. Idén tavasszal teljesen be is zárták a kiállításokat, és a múzeum jövője azóta is bizonytalan volt.

A Honvédelmi Minisztérium mostani közleményében azt írta, hogy az elmúlt hónapokban a múzeum – történetében először – a megszokottól teljesen eltérő környezetben és vadonatúj megközelítéssel tartott tárlatot a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. A kommunikéből azonban kiderült, hogy hol lelhet végső otthonra az intézmény a következő években.

A magyar katona hősiességének és a magyar vitézség ezer évének gazdag katonai örökségét méltó módon kívánja majd bemutatni a megújult HIM, amely feladatához méltó helyszínre talált a nemzeti történelem szíve közepének számító budai Várnegyedben található Szent György téren

– mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közlemény szerint.

Kifejtették, hogy a Dísz tér és a Szent György tér közötti területen elhelyezkedő, neoreneszánsz stílusú, patinás épület tetőszerkezete a II. világháborúban megsérült. Jóllehet a sérülések korántsem voltak végzetesek, 1949-ben mégis rommá nyilvánították, és 1962-re fokozatosan visszabontották az első emelet magasságáig. 2012–2014 között az épület részleges felújításon esett át: külső homlokzatát megtisztították, a főbejárat korhű kaput kapott, és az előcsarnok reneszánsz ízlést tükröző díszítését is sikerült rekonstruálni.

2026-ban foglalhatják el új otthonukat

„A felújítás alatt álló épület eredeti magasságában és pompájában születik újjá″ – írták a közleményben.

Múzeumi célokra épül, a jövőben a Budavári Palotanegyed látogatóközpontjaként, kulturális és turisztikai kapujaként működik majd, 2500 négyzetméternyi kiállítótérrel ad helyet a hadtörténeti kiállításoknak, egyúttal irodák is helyet kapnak területén

– avat be a tervekbe a minisztérium. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint szükséges, hogy a fiatalok megismerjék a Magyar Honvédséget és annak történetét, „hiszen múltunk tisztelete nélkül nincs jövőnk”. A közlemény szerint a megújult Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2026-ra foglalhatja el véglegesen új helyét.