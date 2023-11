Eldőlt, munkaszüneti nap lesz-e december 24.

A Jobbik-Konzervatívok közleménye szerint már a nagy élelmiszerláncok is támogatnák az arról szóló jobbikos, Balassa Péter által beterjesztett javaslatot, hogy december 24-e legyen munkaszüneti nap.

Mint írták, ahhoz, hogy az élelmiszerláncok zárva tartsanak és pihenőnapot biztosítsanak saját munkavállalóik számára ezen a napon, még törvényt sem kellene módosítani, hiszen eddig is rájuk volt bízva a nyitvatartás. Saját bevallásuk szerint pedig ez a nap egyébként is inkább ráfizetéses, mint nyereséges – tették hozzá.

Az ellenzéki párt szerint „már az élelmiszerláncok is családbarátabbak a valóságban, mint a magát ezzel a jelzővel illető Fidesz-kormány”.

Sikerként könyvelik el, hogy az általuk benyújtott javaslat egyre szélesebb társadalmi támogatást nyer, ugyanakkor sajnálatukat fejezték ki azért, mert annak, hogy „a magyar családok meghitten, nyugalomban tölthessék ezt a napot, még mindig van egy akadálya: éppen a magát kereszténynek és családbarátnak hazudó Orbán-kormány!”

Közleményüket azzal zárták, hogy „addig küzdenek, amíg a Fidesz meg nem hallja: Legyen munkaszüneti nap szenteste napja!”

Mint megírtuk, a Lidl bezárja mind a 200 üzletét december 24-én annak érdekében, hogy a bolti dolgozók is családjukkal ünnepelhessenek karácsonykor. Az üzletlánc igazgatója fontosnak véli a példamutatást és azt, hogy erősítsék Magyarország alapértékeit.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete kifejezetten üdvözölte ezt a kezdeményezést, mivel már többször is lépéseket tettek ebbe az irányba ők is, eddig sikertelenül. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is helyeselte a párbeszédet, azonban úgy vélték, „az adminisztratív szigorítást el kell utasítaniuk, mivel a zárva tartás gyengítené a gazdaságot”.