Kapitális pontyot fogott ki a Tiszából egy magyar horgász

Kukoricára kapott, így akadt horogra a nagy hal Kisköre alatt, mesélte Ratkai Miklós, aki azt is elárulta, hogy rendszerint csónakból pecázik. Úgy véli, hogy rendkívül fontos a helyismeret a Tiszán annak, aki igazán nagy halat szeretne zsákmányolni.

„Jó erőben volt ez a nagy ponty, közel ötszáz métert kellett utánamennem a csónakkal, amíg ki tudtam venni. Gyönyörű példány volt, nem is látszott rajta semmi pikkelyhiba. Természetesen visszanyerte a szabadságát, a pontynál egyébként is 70 centiméter a fogható méret felső határa. De nemcsak én fogtam nagy halat, több ismerősöm is örülhetett 15-20 kiló körüli példányoknak” – idézte Ratkai Miklóst a Pecaverzum.

A törökszentmiklósi Horváth Richárd tigrismogyoróval és kukoricával csalizott horgán pedig egy 10,19 kilós ponty akadt fenn, jegyezte meg a szakportál.

„Elég szeles idő volt aznap, de azon a helyen, ahol horgásztunk, a kanyarban a tölgyfák felfogták. Tizenkét-tizenhárom fok lehetett, és párás volt a reggel. A hal vehemens kapás után keményen húzott, bele is úszott egy akadóba. Szerencsére ki is szabadult. Negyedóra fárasztás után sikerült is megszákolni” – emlékezett vissza a férfi a fogás pillanataira.