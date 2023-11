Jöhet a Lego Lánchíd

Akár el is készíthetik a Széchenyi lánchíd legóverzióját a cég dizájnerei, amennyiben összejön a kellő szavazat a rajongói tervre. A Lego Ideas rendszerébe már felkerült a rendkívül részletes látványterv, most már csak a szavazatokon és a tervezőkön múlik, hogy piacra dobják-e.

Felkerült a Széchenyi lánchíd a Lego Ideas ötlettárába, és – ha összegyűlik a kellő számú szavazat, és a játékvállalat tervezői is ráharapnak – akár valódi készlet is lehet belőle. A Lego Ideas lényege, hogy olyan készleteket is megvalósítanak, amelyeket eredetileg a rajongók javasoltak. Az ötleteket a Lego weboldalán tehetik közzé, ahol a javaslatok, azaz rajongói tervek közül a cég dizájnerei választják ki, hogy mely szetteket formálják tovább igazi legókészletekké.

A Széchenyi lánchíd legótervét november 10-én töltötte fel egy felhasználó, aki rendkívül részletes és profi látványtervet készített, még magát Széchenyi Istvánt is megtervezte legófiguraként. Az ötlet az első 60 napon belül elérte a 100 támogatót.

A Lánchíd Budapest és Magyarország egyik világhírű jelképe, 1839–1849 között épült. A híd nevét kezdeményezőjéről, gróf Széchenyi Istvánról kapta, aki felvetette egy állandó kőhíd építését Duna (Budapest és Magyarország városfejlesztésében való aktív szerepvállalásáért gyakran »a legnagyobb magyarnak« nevezik). Budapesten élek, és amikor nemrég átsétáltam a hídon, eszembe jutott, hogy csinálok belőle egy saját legóverziót. Remélem, tetszeni fog! A modellt Bricklink Studio 2.0-ban készítettem, és összesen 2460 részből áll (köztük Széchenyi István minifigurája is)

– áll a leírásban.

A rendszer egyébként nem bonyolult, egy regisztrációt követően feltölthetjük az ötletünket a weblapra, ahová szintén regisztrált látogatók szavazhatnak az építményünkre, és

amennyiben összegyűlik 10.000 támogató, a LEGO fontolóra veszi, hogy hivatalos készletként is megvalósuljon-e az alkotásunk.

A 10.000 szavazat viszont még nem jelenti azt, hogy automatikusan legójáték lesz az építményünkből, és nem is lehet a végtelenségig szavazni egy ötletre. Ahhoz, hogy versenyben maradjunk, az első évben össze kell jönnie 1000 szavazatnak, majd újabb fél évünk marad, hogy elérjük az 5000-et, és ha ez is megvan, akkor kapunk újabb hat hónapot, hogy meglegyen a 10 ezer.