Orbán Viktor szerint a világ egyre veszélyesebbé válik, az elmúlt időszakban pedig folytatódott ez a trend, és két komoly tűzfészek alakult ki. A miniszterelnök idézte az ENSZ jelentését is, amely szerint a világ lakosságának egynegyede él olyan területen, amelyre hatással van valamelyik fegyveres konfliktus – derült ki az RTL beszámolójából.

„Ukrajna olyan utat követ, ami a semmibe vezet”

A határon túli magyarok helyzetéről szólva, valamint a szlovák választásra utalva úgy fogalmazott, hogy „amíg van etnikai alap, addig van értelme az arra épülő politizálásnak is”. Úgy vélte, a kárpátaljai magyarság van a legrosszabb helyzetben, jelenleg ugyanis Magyarország nem tud semmit sem kínálni Ukrajnának, miután az ottani politikai vezetés „olyan utat követ, amely a semmibe vezet”, és amelyet Budapest nem tud támogatni. Szavai szerint Magyarország minden segítséget megad a kárpátaljai magyarságnak.

Nem túlzó, ha azt mondom, hogy a Szovjetunióban jobb helyzetben voltak az ottani magyarok, mint Ukrajna államisága idején

– tette hozzá.

„Az EU nem tényező a világpolitikában”

Az Európai Unió szerinte nem számít jelentős tényezőnek a világpolitikában, mert várhatóan Kína és az Egyesült Államok alakítja ki az új politikai kereteket. Ez szerinte krízist okoz Európában, ugyanis „eddig azt hittük, hogy mi vagyunk a legszebbek, a legokosabbak és a leggazdagabbak, de ebből már csak legfeljebb az első igaz”. Úgy vélte, Európában két iskola létezik, az egyik szerint vissza kell térni a korábbi megbecsültséghez, míg a másik szerint zárkózzunk be és őrizzük meg az eddigi viszonyokat.

A kormányfő úgy látja, 2030-ra változni fog a világ 10 leggazdagabb országának összetétele. Eddig 6 nyugati ország volt benne, de Nagy-Britannia és Franciaország ki fognak kerülni, és csak egy európai lesz, Németország, ők is a 10. helyen. Szerinte Magyarország szuverenitását fenyegeti az unió föderális törekvése, ebben pedig Nagy-Britannia segített Budapestnek, valamint a többi közép-kelet-európai országnak.

A brexit nem segített Magyarországnak

– jegyezte meg.

Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarország számára tabu az, hogy eltöröljék az Európai Unió egyhangú döntéshozatali mechanizmusát, azaz a vétózás lehetőségét. Ehhez pedig akkor sem járul hozzá a magyar kormány, ha bővítik a közösséget a mostani 26-ról 36-ra. A miniszterelnök szerint jelenleg egy olyan átalakítási javaslat sincs napirenden, amelyet támogatni tudna, szerinte eleve nem az intézmények átalakításáról, hanem kereskedelmi kérdésekről kellene dönteni.

Orbán Viktor szerint szigorúbb „migránspolitikára” lenne szükség

Szót ejtett a bevándorlás kérdéséről is. Orbán szerint Európában a gazdasági fejlettség garanciájaként tekintettek a bevándorlókra, azonban nem „beszélő robotokat” engedünk be velük, hanem – mint azt korábban is mondta már – a munkaerővel együtt a kultúrájukat, a civilizációjukat és a gondolkodásukat is. A muszlim világot erősebbnek tartja a kereszténynél, emellett úgy látja, az integrációt nem segíti a szekularizált állam sem.

A nyugatiak abban bíznak, hogy ahogyan szekularizáltak minket, úgy szekularizálják majd a bevándorlókat is, de ennek valójában csekély az esélye. Erre bevándorlópolitikát építeni pedig istenkísértés

– tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor jelezte, hogy szigorúbb politikára lenne szükség az illegális bevándorlást illetően. A kormány nem támogatja az unió tervezetét, ami miatt szerinte lesz egy nagyobb konfliktus a következő fél évben.

Megszűnhet az EU?

Összegezve azt mondta, hogy a világ, amely körülvesz minket, dezintegrációs állapotban van, ami eddig stabil volt, a szétcsúszás felé tart. A folyamatnak az Európai Unió esetében nem lesz egy eposzi része, egy látványos felrobbanás vagy megszűnés, de a szétcsúszás jelei egyre többször jelentkeznek.

A 2023-as évről szólva úgy fogalmazott, hogy a már létrehozott intézményeket megtartották, de expanzióra nem volt lehetőség. A következő években ismét az erősödésé lehet szerinte a terep, ennek állítása szerint meglesz a pénzügyi fedezete is.

(Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond a Magyar Állandó Értekezlet ülésén a Várkert Bazárban 2023. november 17-én. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)