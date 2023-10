Orbán Viktor: Késő éjszakáig gyúrtuk egymást

Orbán Viktor miniszterelnök rendhagyó helyszínről, a brüsszeli EU-csúcs helyszínéről jelentkezett be, hogy elmondja szokásos beszédét a Kossuth rádióban. A kormányfő érintette az ukrajnai háborút, az illegális bevándorlás kérdését, valamint ezzel kapcsolatban beszélt a magyar modellről, amit 2015 óta hangoztat. A beszélgetésben kitért pekingi utazására, a kínai–magyar gazdasági kapcsolatokra, valamint a csok pluszra is. Orbán Viktor bejelentette, hogy új nemzeti konzultáció indul.

„Késő éjszakáig gyúrtuk egymást” – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. A miniszterelnök a brüsszeli közmédia központjából jelentkezett be, ahol jelenleg kétnapos EU-csúcs zajlik.

„Megforgattuk a bürokratákat, hogy mondjanak számokat, kiderült, hogy ez nem 60, hanem 100 milliárd” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Brüsszel arra kéri az EU tagállamait, hogy adjanak még 100 milliárd eurót. A két legfőbb kiadási tétel Ukrajna és az illegális bevándorlás. Utóbbiról elmondta, „a migránsokkal együtt behoztuk a terrort, a bűnözést, és a több ezer kilométerre lévő konfliktusokat, mint az izraeli”.

A több ezer kilométerre lévő konfliktusok itt vannak az Európai Unió nagyvárosainak utcáin

– fogalmazott Orbán Viktor, ugyanakkor megjegyezte: nálunk ilyen nincs szerencsére, de több nagyváros utcáin ott a baj.

Az ukrajnai háború és az illegális bevándorlás

Az ukrajnai háborúval összefüggésben arról beszélt, „Magyarország se nem bírja, de nem is akarja bírni”, hogy pénzt küldjön Ukrajnának a magyar adófizetők pénzéből. Szerinte a legnagyobb baj az, hogy „az a stratégia, amivel belementek és bennünket is magukkal vittek ebbe a háborúba, az megbukott”.

A miniszterelnök elmondta, a terv az volt, hogy az orosz támadás után Ukrajna vállaljon egy honvédő háborút, adja a vérét, mi pedig adjuk ehhez a pénzt és katonai eszközöket.

Hónapokkal ezelőtt beharangozták, hogy elindul az ukrán ellentámadás. Amíg ez egy reális forgatókönyv, lehet róla beszélni, hogy pénzt adjunk

– tette hozzá, majd elmondta, hogy ezt a katonai szakértők már beismerik, a politikusok még nem merik. „Kínos kimondani, hogy ez nem működik. Ukrajna nem nyer a fronton, az oroszok nem veszítenek a fronton” – fogalmazott, leszögezve, hogy kell egy B terv.

Orbán Viktor szerint ez a probléma vezetői és pénzügyi is egyben. „Ezért kell változás az uniós választásokon, mert olyan vezetők vannak, akik nem tudják megoldani a problémát” – vélekedett. „Lehet, hogy békeidőben ezek jó vezetők, de most, amikor szélvihar van, óriási hullámok vannak, kalózhajók is feltűnnek, akkor változás kell” – mondta.

Új nemzeti konzultáció

Orbán Viktor szerint Brüsszel a gazdaságpolitikában is képtelen javaslatokkal áll elő, rezsicsökkentés és a kamatstop megszüntetése például. Mint mondta, szükség van a magyar kormány megerősítésére, létre kell hozni egy egységet, ahol fel kell tenni a komoly kérdéseket, amire az emberek választ adhatnak, milliós nagyságban.

Lesz egy új nemzeti konzultáció újabb komoly kérdésekkel, van 10-11 komoly kérdés. Innen kellő erőpozícióból tárgyalhat a kormány Brüsszelben. Ha van nagy támogatás, akkor orkánszerű szélben is be tudom navigálni az ország hajóját a kikötőbe

– fogalmazott.

A magyar modell

Elmondta, hogy szerinte „előrébb vagyunk az őszinteség tekintetében, mint néhány éve. Magyarország 2015-ben azt mondta, hogy komoly problémát jelenthet a migráció, éppen csak meg nem feszítettek minket. Évekig Merkel asszonnyal küzdöttem a témában.”

„Amikor azt javasoltam, hogy ne megoldandó taktikai feladatnak kezeljük a migránsok befogadását, akkor mi fekete bárányok voltunk. A magyar álláspont mindig is különbözött. Amit én 2015-ben mondtam, az már csak gyerekkönyvekben van, sokkal durvább azóta a helyzet” – tette hozzá. Megjegyzete, „nem csak igazunk volt, kidolgoztunk egy modellt, amivel egész Európát meg lehetne védeni. Senkit sem engedünk be, akit mi nem akarunk.”

Kívül kell maradnia addig a bevándorlóknak, amíg el nem bírálták a kérelmüket. Ezt kéne csinálni az egész EU-ban

– mondta Orbán Viktor. „Odáig már eljutottak, hogy elismerik a hibáikat, van, aki azt is elismeri, hogy összefügg a migráció és a terrorizmus” – magyarázta, hozzátéve, hogy azt még nem ismerik el, hogy a magyar modellt kéne alkalmazni. „Lesznek még nehéz helyzetek ezzel kapcsolatban, Brüsszelben sok migránspárti döntés születik” – vélekedett.

Ha egyszer kijött a fogkrém a tubusból, akkor azt nem lehet visszanyomni

– élt a hasonlattal a kormányfő, majd hozzátette, a magyar érdek az, hogy nekünk ne legyen ilyen problémánk, ezért nem is közösködünk a többi nemzettel és annak bajaival. „Azt gondolták, hogy a bevándorlók gyúrható személyiségek, de mindenkinek van múltja, a kultúrájukat viszik magukkal. És azok mind itt vannak most az utcán. Ezek teljesen idegenek az itteni emberektől” – magyarázta meglátásait Orbán Viktor.

Megjegyezte, az iszlámot nagy kulturális teljesítménynek tartja, az a kérdés, hogy mit keres ez itt, miért kell idehozni. „Mi egy teljesen más kultúrában nőttünk fel. Ki garantálja, hogy ebből valami jó dolog jön ki? A példa azt mutatja, hogy nem lesz jó vége” – mondta. „Ne erőltessék ránk tanárbácsi módjára, kioktató stílusban a brüsszeliek. Mi döntjük el, hogy milyen veszélyt vállalunk. Amíg nemzeti kormány van, addig nem veszélyeztetik a magyar embereket” – ígérte.

Orbán Pekingben és a kínai kapcsolatok

A kormányfő az Egy övezet, egy út találkozóról is beszélt, ahol többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt. „Én egy antikommunista diák lázadó mozgalomból jövök, nehezen mondom, hogy bármi jó volt a kommunizmusban, de van, ami jó volt. Kiemelten jó kínai kapcsolati örökségünk volt a rendszerváltás után” – mondta. Példaként említette Medgyessy Péter Kína-politikáját.

Most, hogy Kína a világ második legerősebb gazdasági hatalma, néhány év múlva pedig első lesz, ez egy fontos kapcsolat, nem érdemes elkótyavetyélni

– vélekedett a kormányfő, aki szerint a modern gazdaság fő kérdése a zöldenergia, ami két gazdasági tevékenységet jelent: először is elő kell állítani, szélből, napból, ebben a kínaiak nagyon jók. Elmondta, ezt az energiát utána el kell tárolni, mert „nem mindig fúj a szél, és nem mindig süt a nap”. A tároláshoz – mint mondta – olyan eszközökre van szükség, amelyeket közönségesen akkumulátoroknak is lehet hívni, de „ez egy gyermekded dolog ahhoz képest, amire szükség van”. Kijelentette, a zöldenergia tárolásában Kína jár élen, ezért fontosak a jó kapcsolatok.

Csok plusz

A csokkal kapcsolatban elmondta, a megfontolások legmélyén egy egyszerű összefüggés áll: ha van gyerek, van jövő. „A kormány legfontosabb feladata, hogy segítse az embereket, hogy vállaljanak gyereket” – fogalmazott, hozzátéve, hogy nem meggyőzniük kell az embereket, „nem a komcsi propagandát kell nyomni”, ha akar valaki gyereket, akkor abban kell segíteniük, hogy elhárítsák a problémákat – tette hozzá. Ilyen megoldandó kérdésnek nevezte például a lakhatás biztosítását. Mint emlékeztetett, bevezették a falusi és a városi csokot is, utóbbi azonban leesett, ezért a szakemberek segítségével bevezették a csok pluszt. Ezt ütötték le a szerdai kormányülésen.

(Borítókép: Orbán Viktor 2023. július 14-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)