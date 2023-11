Kritikus helyzetbe kerülhetnek a magyar borászatok, emelhetik az árakat

Kritikus helyzetbe kerülhet a következő időszakban a borászat, ha nem emelik a borok átadási árait. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) szerint azért is nélkülözhetetlen a lépés, mert a szőlőtermelők bevételei is jelentősen csökkennek, ha az áremelés nem következik be.