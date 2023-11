Szinte példátlan fejlemények születtek Karsai Dániel ügyében

Karsai Dániel ügyéről november 27-én és 28-án tárgyalnak Strasbourgban, és akár már a jövő év elején döntés születhet. Rendkívül fontos eleme a tárgyalásnak, hogy ezúttal a bíróság szakértőket is meghallgat, hogy döntést hozhasson. Ha Karsai Dániel nyer, akkor a magyar kormánynak változtatnia kell a jelenlegi szabályokon.

Az életvégi döntések filozófiai és jogi kérdéseiről tartottak konferenciát a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban, ahol a nyitóbeszédet Karsai Dániel tartotta volna, azonban nem tudott megjelenni, így helyette ügyvédje jelent meg.

A gyógyíthatatlan, ALS nevezetű betegségben szenvedő alkotmányjogász azért fordult a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy ha az állapota már elfogadhatatlanná válik számára, akkor dönthessen arról, hogy véget vet az életének.

Az RTL Híradó szerint az ügyvédje a konferencián fontos fejleményekről számolt be. Mint kiderült, két napig tárgyalnak majd a beadványukról, az ügyvéd szerint az intézmény egyébként is nagyon széles spektrumon vizsgálja a hozzá került ügyeket, de ez most különösen igaz.

Ez különösen előjön, mivel egy szakértői meghallgatás lesz 27-én. Régóta foglalkozunk a strasbourgi gyakorlattal, de ilyenre nem igazán tudunk példát, hogy a bíróság hallgatott volna meg szakértőket

– fogalmazott az ügyvéd.

Az igazságügyi minisztérium korábban azzal érvelt, hogy az élet védelme elsődleges a keresztény kultúrában, így Magyarországon is. Azonban az ügyvéd szerint helytelen az érvelés, ugyanis szerinte az állam garantálni tudja a garanciákat a döntések szabad meghozatalához.

Azt gondolja, nem lehet indok az, hogy az állam nem kívánja ezeket a garanciákat létrehozni, hanem egyszerűbb számára nem megadni a döntési lehetőséget.

Mint megírtuk, Karsai Dániel ismert ügyvéd és alkotmányjogász nemrégiben egy Facebook-posztban jelentette be, hogy tavaly augusztusban ALS-t diagnosztizáltak nála, azt a moto-neuron betegséget, amelyben Stephen Hawking legendás fizikus is szenvedett.

Az ügyvédje szerint a betegség utolsó szakasza gyakorlatilag vegetatív létezés, amely számára nemcsak értelmetlen, hanem méltatlan is. Karsai úgy véli, egy embernek joga van az értelmetlen szenvedés helyett méltósággal befejezni az életét, erre azonban Magyarországon nincs lehetőség.