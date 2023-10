Karsai Dániel az életvégi döntésekről: Ha már csinálni kell, a hazámban tenném

„Magyarként nem a svájci hegyek között halnék meg. Nagy különbség van aközött, hogy az ember túrázni vagy meghalni megy Svájcba. Az első nagy buli, voltam ott, tényleg szuper, a második kevésbé. Ha már csinálni kell, a hazámban tenném, mert az nem csak földrajzi tér, hanem spirituális is. Én ide tartozom, akármilyen is ez az ország. Ezért is küzdök most” – mondta Karsai Dániel alkotmányjogász a Partizánnak adott interjújában.

A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő ügyvéd az interjúban elmondta:

Jelenleg teljes életet él, de minden nap egy új kihívást jelent számára. Elmondása szerint olyan egyszerű dolgokról van szó, mint például egy pohár víz felemelése, de mindezek ellenére tud élni.

A strasbourgi bíróságon azt panaszolja, hogy Magyarországon öngyilkosságban való közreműködés miatt büntethetőek azok a személyek, akik bármilyen módon segítenek valakinek a kegyes halál folyamatában.

Kiemelte, hogy ugyan a bíróság nem hozhat egy általános életvégi döntésekről szóló határozatot, de az ő ügyében nagyon nagy előrelépést tehet. Szerinte az lenne a minimum, hogy Magyarország eltörölje a súlyos betegek esetében az ide vonatkozó szabályokat, de ő azért ennél ambíciózusabb.

Magyarországon kulturált körülmények között szeretné befejezni az életét, ha majd eljut odáig, de egyelőre csak a jogot szeretné ahhoz megszerzeni, hogy ezt a döntést akkor és ott meghozhassa, amikor szeretné. De nem akarja, hogy az utolsó pillanatában azon kelljen aggódnia, hogy az őt elkísérő barátait vajon elfogják-e ítélni öngyilkosságban való közreműködés miatt.

Reméli, hogy az ügye megdönti a társadalom haláltól való félelmét, és lehetőség lesz egy új higgadt hozzáállást kialakítani.

Mint megírtuk, Karsai Dániel ismert ügyvéd és alkotmányjogász nemrégiben egy Facebook-posztban jelentette be, hogy tavaly augusztusban ALS-t diagnosztizáltak nála, azt a moto-neuron betegséget, amelyben Stephen Hawking legendás fizikus is szenvedett.

Mint írta, a gyógyíthatatlan betegségben az izmokat mozgató idegsejtek elsorvadnak, így teljes bénuláshoz vezet, és mivel a mentális képességeket nem érinti, a betegek mindezt tiszta tudattal élik végig.

Az ügyvéd szerint a betegség utolsó szakasza gyakorlatilag vegetatív létezés, amely számára nemcsak értelmetlen, hanem méltatlan is. Karsai úgy véli, egy embernek joga van az értelmetlen szenvedés helyett méltósággal befejezni az életét, erre azonban Magyarországon nincs lehetőség.

Éppen ezért a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, ahol az ügyben november 28-án nyilvános tárgyalást tartanak.