Rekordközeli eredmény az ország legnagyobb élelmiszergyűjtésén

A tavalyi visszaesés után ismét kimagasló eredménnyel zárult az Élelmiszerbank karácsonyi tartósélelmiszer-gyűjtő akciója. 42 százalékkal több felajánlás érkezett idén, így sikerült megközelíteni a 2021-ben elért 348 ezer kilós rekordot is – közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület hétfőn.

Mint írták, a gyarapodásban az is közrejátszott, hogy idén a tavalyinál harminccal több áruházban fogadták az adományokat, és hogy a hagyományosan nagy mennyiségben érkező liszt és cukor felajánlását ebben az évben nem nehezítették ársapkák, valamint mennyiségi korlátok. A növekedés legfontosabb oka mégis egyértelműen a lakosság fokozódó adakozási kedve volt, közülük is a fiatalok és a nyugdíjas korosztály bizonyult leginkább szolidárisnak.

Tizennyolcadszor szerveztünk idén karácsonyi adománygyűjtő akciót, de a mai napig minden egyes alkalommal meghatódunk az emberek segítőkészségén. Azok is sokan támogatnak ilyenkor, akik láthatón maguk is segítségre szorulnának. Köszönjük az összefogást minden adományozónak, valamint a partnereinknek és önkénteseinknek is