Ki kell élvezni az enyhe időt, pár nap múlva rákapcsol a tél

Hozzávetőlegesen az ország északkeleti felén lehet a nap nagyobb részében felhősebb az ég, arrafelé kevés helyen kell esőre, záporra számítani. Ugyanakkor a nyugati, délnyugati tájakon több órára kisüt a nap, és száraz idő várható. Az északi tájakon megélénkül a nyugati szél – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 9 és 15 fok között valószínű, de északkeleten ennél több fokkal hidegebb lehet. Késő estére 3 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint hétfőn kettősfronti hatás érvényesül. A hűvösebb, nyirkosabb északkeleti tájakon felerősödhetnek az ízületi bántalmak, valamint görcsös panaszok léphetnek fel.

Az ország túlnyomó részén napközben sok napsütés várható, ami jó hatással lesz közérzetünkre. Ugyanakkor a hideg reggel után gyorsan emelkedő hőmérséklet, és az ebből adódó jelentős hőingadozás sokaknál okozhat vérnyomás-ingadozást, keringési problémákat.

A melegfrontra érzékenyeknél migrén, dekoncentráltság, fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb északi tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, nyugtalanság, ingerlékenység is előfordulhat.

A héten rákapcsol a tél

Kedden hajnalban főleg az északkeleti szélvédett tájakon ködfoltok képződhetnek. Napközben északon változóan, az ország déli felén-kétharmadán nagyrészt erősen felhős időre lehet számítani, ott szórványosan, északabbra csupán néhol fordul elő eső, zápor.

Többfelé megélénkül az északnyugati, nyugati szél. Hajnalban 2–7, az északkeleti szélvédett fagyzugokban mínusz 1 és plusz 1 fok közötti hőmérséklet valószínű. A csúcsérték 7 és 12 fok között várható.

Szerdán változóan felhős időre kell készülni több-kevesebb napsütéssel, de főleg a középső országrészben erősen felhős vidékek is lehetnek. Előfordulhat egy-egy zápor, hózápor, és az északi szél is sokfelé megerősödik, helyenként viharos lökések is várhatók. Hajnalban 0 és plusz 5, a szélvédett fagyzugokban mínusz 3 és mínusz 1 fok közötti hőmérséklet várható, a kora délutáni órákban 2–9 fok valószínű.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras