Itt van Orbán Viktor rendkívüli bejelentése

„Én is megkaptam a nemzeti konzultáció kérdőívét szuverenitásunk védelméről” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint a következő hónapokban a postás minden családnak eljuttatja a konzultációs íveket.

Ideje volt, hogy kikérjük az emberek véleményét, mert a következő hónapokban, egészen az uniós választásokig súlyos viták várnak ránk Brüsszelben. Régi nóta, a brüsszeli bürokraták újra meg akarják mondani, hogy hogyan éljünk

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a bürokraták több pénzt és újabb fegyvereket akar adni Ukrajnának, és azt akarják, hogyha náluk nincs, Magyarországon se legyen rezsicsökkentés, valamint engedjük be a „migránsokat”.

De mi magyarok vagyunk és nem táncolunk úgy, ahogy Brüsszelben fütyülnek, ezért azt kérem, hogy mondja el ön is a véleményét, és töltse ki a nemzeti konzultációt

– tette hozzá a miniszterelnök.

Újabb nemzeti konzultációt indított a kormány

Már postára is adták a 11 kérdést tartalmazó újabb nemzeti konzultációt, amely a kormány honlapján is elérhető. A kérdések között szerepel többek között a rezsitámogatás, a kamatstop, az extraprofitadó, az ukrajnai és az izraeli háború, Ukrajna csatlakozása az EU-hoz, a magyar politika külföldi befolyásoltsága és a gyermekvédelmi törvény is. Mind a tizenegy kérdés „Brüsszellel” kezdődik.

A kérdőíveket múlt pénteken kezdték kézbesíteni. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint a nemzeti konzultáció keretében „minden magyar ember elmondhatja a véleményét azokról a kérdésekről, amelyek alapvetően befolyásolják Magyarország gazdaságát és biztonságát”.

A kormányszóvivő korábban jelezte, hogy azért fontos a nemzeti konzultáció, mert az elmúlt időszakban „sok vitánk alakult ki Brüsszellel”, a11 kérdés mindegyike úgy kezdődik, hogy „Brüsszel...”. A konzultációs kérdőíveket 2024. január 10-ig lehet visszaküldeni.

Nindzsakormány

Orbán Viktor a Fidesz harmincadik kongresszusán arról beszélt, hogy súlyos külpolitikai viták várnak a kormányra: költségvetési viták Brüsszelben és az ukrán csatlakozás kérdése. De meg kell akadályozni azt, hogy migránsgettók építését kényszerítsék Magyarországra. Mindenhol, minden arcvonalon túlerő van. Ennél kevesebb is elég volt ahhoz, hogy a kommunizmus utáni első demokratikus kormány 1990-ben kamikaze kormánynak minősítse magát, vagyis elvégezze, amit kell, de nem éli túl.

„Bennünket más fából faragtak. Mi úgy tervezzük, hogy a bevetés után nem mi, hanem az ellenség marad a földön, mi pedig épen és egészségesen visszatérünk a bázisra. Micsoda különbség.”

A kormánynak bátornak és akcióképesnek kell lennie, nem szabad visszariadnia a váratlan húzásoktól. Azt is mondta, hogy „a mi kormányunk: nindzsakormány”.

A dobócsillagot jókor jó helyre kell hajítani, nincs második esély.

Az első akció a nemzeti konzultáció. A második akció az európai választás lesz. A harmadik akció az önkormányzati választás – sorolta Orbán Viktor.