ATV: Karácsony visszalépése után is pénzt gyűjthetett az őt támogató mozgalom

Az MSZP két munkatársa is részt vett a 99 Mozgalom mikroadomány-gyűjtő ládáinak felbontásában, a pénzszámolásban és a jegyzőkönyvezésben. További kilenc jegyzőkönyvben is szerepelt a nevük és az aláírásuk, valamint az ATV információi szerint a Karácsony Gergely miniszterelnöki indulását támogató pénzgyűjtés még azt követően is folyhatott, hogy a főpolgármester már visszalépett a jelöltségtől.