A Mi Hazánk nagyot csavarna a budapesti választásokon

Az igazságosabb és arányosabb önkormányzati választások érdekében egyes választási tárgyú törvények módosításáról címmel nyújtott be törvényjavaslatot Szabadi István, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője.

„2014-ben a Fidesz egyoldalúan vezette be az új fővárosi választási rendszert, amely kizárólag Budapestre vonatkozóan más választási rendszert jelent, mint a vármegyék esetében. Nyilvánvaló, hogy a hatályos rendszer a két legnagyobb politikai pólusnak kedvez, amely nem felel meg a demokratikus sokszínűségnek. Annak érdekében, hogy Budapest valóban a budapestieké lehessen, a város ne váljon politikai zsarolás, önkény és csaták színterévé, ezért javasoljuk a tisztán arányos választási rendszer bevezetését a Fővárosi Közgyűlés tagjainak megválasztása érdekében” – indokolta a párt a törvényjavaslatot, amely szerint a Fővárosi Közgyűlés tagjainak megválasztásánál Budapesten

fővárosi listát az a jelölőszervezet állíthat, amely főpolgármester-jelöltet vagy a fővárosi kerületek közül legalább háromban polgármesterjelöltet állított.

A javaslat szerint nem kapna mandátumot a jelölőszervezet fővárosi listája, ha „a fővárosi listákra leadott érvényes szavazatok öt százalékát nem érte el, vagy a közös fővárosi lista, ha a fővárosi listákra leadott érvényes szavazatok tíz százalékát, kettőnél több jelölőszervezet által állított közös fővárosi lista esetében tizenöt százalékát nem érte el”.

Karácsony a Fideszt látja a javaslat mögött

„Alig hét hónappal a választás előtt a Fidesz újra módosítani próbálja a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó választási szabályokat. Még ahhoz is gyávák, hogy saját nevükben adják be a javaslatot, rábízták azt a félfasiszta testvérpártjukra. 2014-ben eltörölték a listás választást, hogy így csináljanak többséget maguknak, most visszaállítanák a korábbi rendszert, mert abban bíznak, hogy így tudják elvenni az ellenzékét” – fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester, aki szerint hiába próbálja a kormánypárt elvenni az ellenzéki többséget a fővárosban, nem fog sikerülni.

„A hatalom, amely úgy váltogatja az elveit, mint más az alsógatyáját, nem méltó a budapestiek bizalmára” – tette hozzá a főpolgármester.