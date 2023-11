Magán vagy állami ellátás? Az Uzsoki Kórház főigazgatója válaszolt

Az Uzsoki Kórház főigazgatója szerint összetett egészségügyi problémák esetében az állami egészségügyben nagyobb biztonságban vannak a betegek. „Már a magánellátásban is várni kell” – tette hozzá Ficzere Andrea az Inforádió Aréna című műsorában, hozzátéve, hogy már a magánellátó sem azonnal igénybe vehető, de a beteg saját felelősségéről is beszélni kell.

Ficzere szerint az emberek sokan évtizedekig nem tesznek semmit az egészségükért, miközben elvárják az azonnali ellátást. A főigazgató szerint a koronavírus-járvány után az állami egészségügy lelassult, kezd újraindulni, miközben sokak, akik várakoztak, sokkal rosszabb állapotban vannak, mint korábban. Ez leterheli az állami rendszert, és rosszabb a helyzet, mint a pandémia előtt.

Ficzere Andrea arról is beszélt, hogy az orvosok engedélyezett módon az állami és magánintézményekben is dolgozhatnak, vagy egy másik állami intézményben is, mert erre szakmailag szükség lehet. Egy orvos maximum heti hatvan órát dolgozhat, értelemszerűen egy másik napi nyolcórás munkája nem lehet.

A Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese szerint az orvosok száma a béremelésnek köszönhetően, a megbecsültség növekedése miatt folyamatosan növekszik.

Az ápolókról azt mondta, hogy a számukat növelni kell és a szociális szférából is lehetne átvonni embereket, de ha a fiatalok azt hallják, hogy borzalmas az egészségügy, akkor mindez nagyon nehéz lesz, ezért vissza kell adni a hivatásba vetett hitet. A szakdolgozók bérét emelni kell, de a pénz nem minden, véli Ficzere Andrea.