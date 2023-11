Többször is hálapénzt fogadott el, 10 év börtönbüntetés várhat a nyíregyházi orvosra

Akár 10 évre is börtönbe kerülhet az a nyíregyházi főorvos, aki két hónap alatt összesen 18 esetben fogadott el hálapénzt. Az orvos asszisztense 11 alkalommal kapott pénzt, ő 8 év börtönt kaphat, de keresi a rendőrség azokat is, akik a pénzt adták: ugyanis ők is börtönbe kerülhetnek vesztegetés miatt.