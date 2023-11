Jön az igazi tél, és alaposan megváltoztatja a közlekedést az ország északi részein

Érkezik a tél, ráadásul folyamatos és intenzív havazással. A Magyar Közút az erőteljes hóesés miatti útviszonyokra figyelmeztet: helyenként akár 15 cm-es hótakaró is képződhet, emiatt a munkagépek is aktívabban lesznek jelen az utakon.

Intenzív havazás várható kedd éjfél után a meteorológiai előrejelzések alapján az ország északi részein, ezért télies útviszonyokra kell számítani – hívja fel a figyelmet a Magyar Közút.

A legfrissebb előrejelzések alapján kedd éjféltől intenzív havazásba vált át az idő az ország északi, északkelet tájain.

Havazás várható többek között Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében is. A legtöbb, akár 15 centiméternyi hóra Borsod-Abaúj-Zemplénben és azon belül is a magasabban fekvő területeken számítanak, de a síkvidéken is nagyságrendileg hasonló, 5-10 centiméternyi hó várható.

Ne előzzünk hókotrót!

Mint írják, a munkagépeik minden érintett területen teljes kapacitással dolgoznak majd, ezért a közút munkatársai arra kérik a közlekedőket, hogy vegyék figyelembe, amikor a munkagépek – összesen 180 – az érintett területeken sószórást végeznek, és

legyenek türelemmel a több fordulóból álló szórás miatt, amit csak akkor fejeznek be, ha az út már „fekete”.

A hókotró gépek munkájáról, a várható körülményekről bővebben itt tájékozódhatnak a közlekedők. Akik videós formában szeretnének képbe kerülni, azoknak ezt az anyagot ajánlják a szakemberek.

A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy soha ne előzzék meg a hóeltakarító járműveket, nem csak azért, mert tiltja a KRESZ, de azért se, mert a munkagépek mögött tisztább a burkolat. Utazás előtt érdemes tájékozódni az aktuális út- és látási viszonyokról, forgalmi helyzetről ezen az oldalon.