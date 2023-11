Bekeményít a tél: havazás és ónos eső is várható

Kedden országosan borult időre kell számítani. Sokfelé eső, havas eső és havazás is előfordulhat, emellett ónos eső kialakulására is van esély. A figyelmeztető előrejelzés szerint a legtöbb hó Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyében hullhat. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és 4 fok között alakul.

Kedden egy ciklonnak köszönhetően sokfelé kiadós mennyiségű csapadékra kell számítani. Az Északi-középhegységben havas eső és havazás várható, de néhol ónos eső kialakulására is van esély. Több helyen élénk, erős széllökések lehetnek, Sopron térségben viharossá fokozódhat a szél az esti órákban – írja az Időkép.

A hajnali órákban rendkívül hűvös, mínusz 2 és 5 fok közötti lesz a hőmérséklet, de a szélcsendes részeken akár még ennél hidegebb is lehet.

A NAPPALI CSÚCSHŐMÉRSÉKLET MÍNUSZ 1 ÉS 8 FOK KÖZÖTT ALAKUL.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat havazás miatt adott ki riasztást két vármegyére. Elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben:

Borsod-Abaúj-Zemplén

és Nógrád vármegyében

Ezeken a területeken 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó is hullhat. Ahogy korábban írtuk, a legtöbb hó előreláthatóan a borsodi, zempléni térségben hullhat, itt kedd estig akár síkvidéken is 10 centimétert meghaladó hóréteg alakulhat ki, a hegyekben ennél több, néhol a 15-20 centi sem kizárt.

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint hideg- és melegfronti hatás is érvényesül kedden. A frontérzékenyeknél fejfájásos és görcsös panaszok is jelentkezhetnek, emellett keringési problémák, rosszullét és gyulladásos tünetek is kialakulhatnak. A felhős, csapadékos idő fáradékonyságot, dekoncentrációt és rossz közérzetet okozhat.

