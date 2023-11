Megválasztották az Év Szaloncukrait

Idén újra megrendezték az Év Szaloncukra verseny civil kezdeményezést, szakmai zsűri választotta ki a legjobbakat, cukormentes kategóriában is hirdettek győzteseket.

Az Év Szaloncukra díj mellett idén számos új kategóriában is versenyezhettek a gyártók, ízesítésenként is hirdetett győztest. A zsűrizést a Magyar Édességgyártók Szövetsége, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének tagegyesületei és a Nagycsaládosok Kispesti Egyesületének tagjai végezték, valamint az Év Szaloncukra Facebook-oldal követői közül is beválasztottak kóstolókat.

Kovács Ádám és Kovács Gergely a verseny szervezői elmondták, hogy a verseny idén tovább növekedett és pár érdekes számot is megosztottak a versenyről:

Az Év Szaloncukra verseny győzteseit 196 szaloncukor közül választották ki.

A verseny 11 kategóriájának a zsűrizésben több, mint 300 kóstoló segített.

A kóstolásokra több, mint 8000 szem szaloncukrot osztottak ki zsűrizésre, hogy a megtalálják a 17 győztest.

Az Év Szaloncukra 2023 címet a balatongyöröki Promenád Kávéház fügés-diós szaloncukra nyerte el, a második helyezett a maklári Stühmer körtezselés-muskotályos szaloncukra lett, míg a harmadik helyen a Keszthelyi Sütibolt meggyes marcipán-szaloncukra végzett – írták közleményükben.

A pisztáciás mindent visz

Az „ízek versenyében” a marcipán, mogyoró és pisztácia ízek mellett idén új ízkategóriaként jelent meg a mandula és a fehércsokoládé, és visszatért a zselé is. A legjobb marcipános szaloncukor a Szamos feketeribizli-krémmel töltött marcipán-szaloncukra, a legjobb mogyorós szaloncukor a Stühmer piemonti mogyorós szaloncukra, a pisztácia kategóriában a Stühmer szicíliai pisztácia-szaloncukra lett.

A legjobb mandulás szaloncukor kategóriában a kiskunlacházi Demeter Chocolate mandula-kókusz szaloncukra győzött, a fehércsokoládé kategóriában a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda fehércsokoládés pisztáciakrémes szaloncukra nyer, és a zselés szaloncukrok legjobbja a Szamos málnazselés szaloncukra lett.

A mesteri darabok

Idén először szakmai kategóriát is létrehoztak. A szakmai zsűriben Harrer-Abosi Beatrix a Harrer család képviseletében a Harrer Csokoládéműhelyből, Gácsi Zoltán, a Csokoládé Akadémia szakmai vezetője, Jakabfi Dávid desszert séf, Mihály Lajos szakács mester és cukrász, valamint Veszely Attila nemzetközi csokoládébíráló csokoládémester és mestercukrász döntött a szaloncukrokról. Ebben a kategóriában gyártónként öt termékkel nevezhettek a résztvevők. A zsűri szakmai szempontokat és a szaloncukor formai elvárásait is figyelembe vette a döntéskor.

A szakmai kategória győztese a Stühmer szicíliai pisztáciás szaloncukra lett.

Második helyen végzett a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda fehércsokoládés málnás-pisztáciás, málnapálinkás szaloncukra, a harmadik pedig a Gyulai Kézműves Cukrászda mézkaramell-szaloncukra lett.

A gyerekek kedvence

A mester zsűri mellett idén újra a gyerekek is külön fókuszba kerültek a Gyerekek kedvence kategóriával, amiben csak gyerekek kóstolták a gyártók által külön nekik szánt szaloncukrokat.

A gyerekek kedvence a Sulyán Cukrászda robbanó cukros rágógumi ízű fehér csokoládé-trüffel szaloncukra kék spirulinával, az Év Új íze a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda Belga trappista sörös szaloncukra lett, amit az idén először megjelenő új termékek közül választottak ki.

A cukormentesek

Az idei évben újra meghirdetett, hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrokat versenyeztető Év Cukormentes Szaloncukra kategória első helyezettje a maklári Stühmer édesítőszeres pisztácia-szaloncukra lett, a második helyen pedig az édesítőszeres éttrüffel-szaloncukruk végzett, a harmadik helyezett pedig a veresegyházi Sulyán Cukrászda aszalt gyümölcsös édesítőszeres szaloncukra lett.

A 2023-as díjazottak:

Az Év Szaloncukra győztesei:

Promenád Kávéház – fügés-diós szaloncukor Stühmer – körtezselés-muskotályos szaloncukor Keszthelyi Sütibolt – meggyes marcipán-szaloncukor

Az Év Szaloncukra szakmai kategória győztes szaloncukrai:

Stühmer – szicíliai pisztácia-szaloncukor Szent Korona Cukrászda – fehércsokoládés málnás-pisztáciás-málnapálinkás szaloncukor Gyulai Kézműves Cukrászda - mézkaramell-szaloncukor

Az Év Cukormentes szaloncukrai: