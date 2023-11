A Momentum is beállt Karácsony Gergely mögé

Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke és Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője Karácsony Gergely főpolgármesterrel karöltve jelentették be, hogy a Momentum Karácsony Gergelyt támogatja a jövő évi főpolgármester-választáson. Jelenleg a DK, a Párbeszéd és most már a Momentum Mozgalom is Karácsony Gergely mögött.